El argumento legal que puede aumentar el ausentismo en las elecciones

Luego de idas y vueltas diversas, la Justicia Electoral de Mendoza decidió qué pasará durante las elecciones con las personas que tengan covid o presenten síntomas de la enfermedad: no tienen que ir a votar. El juez Walter Bento, que tiene a cargo el control de los comicios, determinó que aún a pesar de la obligatoriedad del voto, las personas que estén en esa situación deben cumplir con el aislamiento.

Ese justificativo alcanza a las personas que tienen síntomas y contactos estrechos. Allí puede haber otra interpretación de lo que puede ocurrir: que el covid, los síntomas y los contactos estrechos se conviertan en una excusa para no ir a votar. Es que alcanzará con tener síntomas o declararse como contacto estrecho.

"Electores con síntomas compatibles con el covid­19: se establece como regla general, que las personas que estén cursando la enfermedad del covid­19, y/o tengan síntomas compatibles, deberán cumplir con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades correspondientes, y no deben presentarse a votar", determinó el juez. En otros distritos se había armado polémica porque hubo jueces, como Servini, que habían dispuesto lo contrario.

Tener síntomas de covid es un motivo justificado para no votar. "El no voto por tales razones se encuentra justificado, por lo cual dentro de los 60 días posteriores a la elección, deberá realizar el trámite para su justificación con la certificación médica correspondiente", informó la Justicia.El otro dato relevante es que también estarán en esa situación los contactos estrechos de contagiados. Incluso no se les permitirá el ingreso. "De igual manera deberán proceder aquellos electores que fueren contacto estrecho, o casos sospechosos de contagio del mencionado virus, o que deban permanecer aislados. En el hipotético caso que un elector se presente a votar, manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, no se permitirá su ingreso al establecimiento de comicio y el Delegado electoral labrará un acta al respecto", asegura la disposición legal.

Las claves

La Justicia determinó el protocolo a usar en Mendoza: