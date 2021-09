Santilli y Manes siguen recorriendo localidades y van casi a la par

A una semana del cierre de la campaña proselitista previa a las PASO del 12 de septiembre, Diego Santilli y Facundo Manes se pisan los talones y visitaron Tigre ayer y hoy. Sin embargo, a pesar de la frenética campaña, la gente, ni siquiera los que están en las mesas de información que cada fuerza ha dispuesto para informar, no saben por qué no van juntos.

Los que sí parecen tener en claro, y ratifican su distancia con la sociedad a la que representan, es la dirigencia de ambas fuerzas, que anticipa en las PASO la competencia que habrá en dos años entre los radicales y el PRO sin saber que dos años es mucho tiempo en el país.

El jueves, en San Isidro, había estado Horacio Rodríguez Larreta acompañado por Gustavo Posse, el intendente que disputó la interna radical de marzo pasado, mientras que hoy el neurocientífico lo hizo con el ex funcionario del PRO Ramón Lanús, en un raid que luego llegó hasta Tigre.

Facundo Manes, en una clásica selfie compartida

Seguramente, si alguien se hubiera accidentado hace algunos años y retomara la conciencia en estos días no entendería nada. El radical, apoyando al candidato del PRO y viceversa. Se lo puede poner patas para arriba, y dará el mismo resultado.

La situación no es tan así, en cambio, en las localidades vecinas, donde también estuvieron los precandidatos a diputado nacional de Juntos. En San Fernando, allí es directa la competencia a nivel local entre la lista absolutamente radical armada por Daniel Salvador, el ex vice de María Eugenia Vidal, y la que encabeza Agustina Ciarletta, de los “territoriales” que primero le dieron la bienvenida a Santilli.

Diego Santilli también hace selfies con la gente

En San Isidro y San Fernando, el jueves pasado, había estado Rodríguez Larreta como parte de la consolidación de la campaña de su ladero hasta hace poco en la gestión. De hecho, desde ayer se pueden ver gigantografías de ambos por toda la Provincia de Buenos Aires.

Manes, en cambio, recibe visitas por separado de Martín Lousteau y de Martín Tetaz, ambos aliados del jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó las acaloradas reacciones de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy.

El neurocientífico en San Fernando apoya a otro referente PRO cuando Mauricio Macri era presidente. Nicolás Massot, su ex jefe de bloque, hoy es candidato a concejal y compite contra Segundo Cernadas, el ex actor y ex presidente del Concejo Deliberante de esa localidad que también se apoya en “la Territorial” de Alex Campbell.

En declaraciones a la prensa, Santilli, dijo que "la sociedad está cansada de los atropellos, está cansada de que le digan lo que tiene que hacer". Además de Posse, estuvieron los candidatos a concejal Juan Viaggio y Macarena Posse, como así también Rosalía Fuselo, actual concejal que tiene un lugar en la lista de diputados nacionales amarilla.

“Veo a un gobierno ausente, a un gobierno que no escucha. ¿Qué significa escuchar? Si el gobierno hubiera escuchado, hubiera entendido a la comunidad educativa que quería que sus hijos estén en las escuelas porque ahora vamos a tener una pandemia educativa después de un año y medio sin clases, sin clases presenciales". Y continuó: "ahora hay 500 mil chicos que perdieronla escolaridad, tenemos que ir a buscarlo a todos. No podemos permitir que ese retroceso genera mayores desigualdades", afirmó. Al igual que en CABA, los aliados de Rodríguez Larreta han endurecido el discurso.

Conciliador, comentó que "yo lo respeto a Facundo, nos llevamos bien, hoy estamos compitiendo, y el próximo domingo la gente va a elegir quien quiere que lo represente". "El 12 a la noche vamos a estar trabajando juntos enfrentando al kirchnerismo y trabajando en un proyecto de transformación y desarrollo para la provincia y el país”.

Por su parte Manes siguió con su discurso habitual, aunque también puso al kirchnerismo como rival principal. “Tenemos enfrente un modelo de país que no queremos. El kirchenrismo representa el pasado. Han gobernado el país 16 de los últimos 20 años y en la provincia de Buenos Aires 30 de los últimos 36 años, y cada vez estamos peor. ¿Pero saben cuál es la mejor opción para ganarle al kirchnerismo en noviembre y en el 23? Nosotros somos la mejor opción”, exclamó.

Y continuó: “Estamos sumando gente que estaba decepcionada con Cambiemos, y gente que nos va a apoyar que nunca había votado por Cambiemos. Cuando vayan a votar piensen cuál es la mejor opción para ganarle al kirchnerismo, porque no queremos ganarle con el envión de que no pasó nada entre el 15´ y el 19´, porque si pasaron cosas y tenemos que hacer la autocrítica. Queremos hacer una coalición más amplia, darle un salto de calidad, que revise lo que se hizo mal y que no solo le gane al kirchenrismo, sino que le gane al kirchnerismo y que transforme a la Argentina para siempre, encarando una experiencia de modernidad y progreso”.