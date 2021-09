Qué tiene que ocurrir para que el Frente de Todos pierda la provincia de Buenos Aires

La mayoría de las encuestas coinciden en describir un escenario abierto en la provincia de Buenos Aires. Se percibe bastante paridad entre el Frente de Todos y la suma de los dos candidatos de Juntos por el Cambio. El dato central empieza a ser el nivel de participación en las PASO del próximo domingo.

El nivel de presencia de votantes en las urnas pasó a ser más estratégico que nunca. En las primarias de las legislativas de 2017 la concurrencia fue de 73,46%, un número bajo que dejó prácticamente empatado a Cristina Fernández de Kirchner con Esteban Bullrich. Pero le sirvió como trampolín a Cambiemos para luego ganar las elecciones generales.

Los pronósticos más desalentadores para el oficialismo se basan en una participación más alta que la de las PASO 2017. Incluso, una la hipótesis de una derrota del oficialismo dependería de una presencia que supere el 75%. Y cuanto más cerca del 80% crecen las chances de JxC pero la percepción es que no hay mucho entusiasmo para ir a votar el domingo. Si la participación es más baja del 73% el FTD podría sentirse más aliviado.

La otra cuestión decisiva pasa por las limitaciones que está encontrando el aparato del oficialismo para ganar por mucha amplitud en el Gran Buenos Aires, donde vota casi el 60% del padrón bonaerense. El conurbano siempre ha sido el bastión electoral del peronismo dividido en dos secciones electorales. La zona más favorable a los K es la Tercera donde se siente el peso de La Matanza con un millón de electores.

Los encuestadores locales y los propios intendentes advierten que van a ganar la sección por una diferencia mucho menor a la de 2019. JxC se va a imponer en Lanús y viene muy parejo con el FTD en Avellaneda y Quilmes. “No estamos viendo que superemos los 50 puntos en los municipios más determinantes como Matanza, Lomas o Florencio Varela”, dice un intendente del GBA profundo. Obviamente en la Tercera se va a sentir la participación y la fiscalización.

Mientras que en la Primera Sección (norte y oeste del GBA) la preocupación es mayor a pesar del peso electoral de distritos como Merlo, Moreno, José C Paz y Malvinas Argentinas donde el oficialismo va a volver a ganar. Voceros de esos municipios admiten en privado que les está costando arañar los 50 puntos por el enojo de su propia base electoral con la situación económica y él Olivosgate. Además JxC tiene garantizada buenas performances en el corredor norte: Vicente López, San Isidro, San Fernando. También en Tres de Febrero y San Miguel. La competencia electoral pinta pareja en esta sección que ganó Bullrich en 2017.

Concretamente si la boleta de Victoria Tolosa Paz no logra hacer una diferencia grande en la Primera y en la Tercera es probable que no pueda compensar las fuertes derrotas que se le vienen en los distritos del interior bonaerense y La Plata. En la Casa Rosada aseguran que el oficialismo llegará al 40%, cifra emblemática. Pero un Barón del GBA exhibe sus dudas en privado: “para llegar al 40% provincial tenemos que lograr más del 50% en todo el conurbano y eso hoy no parece tan sencillo”. Otros punteros y dirigentes locales insisten en esperar que baje la participación, suba el voto en blanco y crezca José Luis Espert. El candidato liberal es otra de las esperanzas que tiene el FTD porque el 100% de los votos que logre se los saca a Juntos.

Después de vivir tiempos anormales es lógico que la PASO tenga ingredientes de anormalidad. Por eso muchos vuelven a dudar de las encuestas y solo se basan en los estados de ánimo que se perciben en cada lado de la grieta. La moneda está en el aire. Solo dos certezas: no va a haber paliza peronista y Diego Santilli le va a ganar a Facundo Manes.