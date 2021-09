Rodríguez Larreta divide el futuro de los radicales

El diputado nacional Miguel Bazze se sumó hoy a la pelea política personal que tienen Gerardo Morales y Martín Lousteau de cara a la conducción y posterior representación presidencial de la Unión Cívica Radical en su futura discusión con sus socios del PRO. "Morales es un gran dirigente partidario que sostuvo el partido cuando el kirchnerismo pretendía destruirlo", dijo.

El senador porteño porteño había dicho que "el ladrón ve a todos de su misma condición" ante una declaración anterior del gobernador jujeño, quien sostiene que el referente porteño mantiene una alianza política con Horacio Rodríguez Larreta que terminará siendo perjudicial para el radicalismo.

Según cree Morales, "Lousteau es la herramienta que tiene Rodríguez Larreta para relegarnos en una discusión posterior", no sólo por la conducción partidaria, que a fin de año o principio del próximo deberá elegir el reemplazo del mendocino Alfredo Cornejo. Todo está apuntado a la candidatura presidencial del PRO.

Lo más extraño de todo este ruido político interno es que no es Lousteau el que diseña la estrategia, sino que es el histórico dirigente radical, Enrique "Coti" Nosiglia. "Noooo, a él nadie lo nombra... Es como la mano negra", dice, infidente, un radical al cual consultó MDZ.

Nosiglia es el jefe político del radicalismo porteño y el que pensó la nueva relación con el jefe de gobierno porteño. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires su referente Lousteau apoya activamente a Facundo Manes. Inclusive el neurocientífico le dejó en claro a este medio que él vino a la política "para quedarme" y que "esto recién empieza". Siempre se supo que quiere ser presidente. ¿También habrá conflictos entre ambos?...

Para incomodar al jujeño, de excelente relación con el gobierno nacional, el senador, autor de la resolución125 en 2008, la que provocó la rebelión del sector agropecuario contra el kirchnerismo, había dicho que el recientemente reelecto gobernador correntino, Gustavo Valdez podía ser un candidato a presidente en 2023.

Morales viene acompañando, de manera directa e indirecta, los reclamos realizados por el kirchnerismo y la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Igual idea tenía, en septiembre del año pasado, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien no se opuso tampoco a esa decisión.

Sin embargo, Posse ahora tiene un acuerdo directo con el jefe de gobierno porteño y es muy factible que tenga un rol principal en la próxima campaña cuando pretenda ser candidato a presidente. De hecho ayer estuvo en Olavarría con Santilli en la presentación de nuevos proyectos de cara a las PASO de 2021 y Rodríguez Larreta pasó por su municipio el jueves pasado.

Lousteau, quien era aliado del sanisidrense en la interna radical de marzo, ahora no lo es más. Ambos tienen un mismo problema. El resto de los radicales utilizan su prestigio electoral pero a la hora de encasillarlos como radicales o no, "le tachan la generala". No los tienen como referentes partidarios sino como cuentapropistas a los cuales miran con reojo.

Morales, en cambio, siempre estuvo en el partido, jamás puso en duda su referencia partidaria, aunque más de una vez haya jugado con sus propias reglas y alianzas con tal de seguir en el poder. Al igual que Leopoldo Moreau y Ricardo Alfonsín, Morales fue tentado para sumarse al actual oficialismo, pero un sexto sentido lo frenó.