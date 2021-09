Los sucesos y realidades que inspiraron a la escritora de El Reino

La serie El Reino es una de las ficciones de origen argentino más vista en la plataforma Netflix. La guionista y creadora, Claudia Piñeiro, adelantó en MDZ Radio que ya están trabajando en la segunda temporada. "Estamos trabajando en los guiones, son procesos que llevan sus tiempos. Va encaminado y la vara quedó muy alta", aseguró. En cuanto a si estuvo basada en hechos reales, aclaró que existen experiencias similares y que el desafío fue plantear "qué sucedería sí" algo así ocurriera.

Pero al margen de ello, destacó que es indudable que -sin caer en generalizaciones- en la serie confluyen elementos de la realidad que se perciben en Argentina. Desde la manipulación de la Justicia a la influencia de potencias extranjeras en la política nacional.

Sin embargo, el punto que más polémica desató es la imagen que presenta de una supuesta iglesia evangélica. Al respecto, la escritora resaltó que "el problema no es la religión". "El asunto es cuando eso hace que se voten leyes que son elegidas por una determinada ideología religiosa para toda la población", subrayó. En este punto en particular describió un echo puntual que le sucedió con un diputado nacional por Mendoza.

"Cuando pasó lo de la ley del aborto, yo acompañé muchas veces a mujeres de grupos feministas a ver a los legisladores y un diputado mendocino que estaba seguro de votar a favor, fue a la provincia volvió y dijo: 'Voto en contra porque tengo muchos votantes evangelistas'. Yo no se si es cierto o no, lo que si te puedo asegurar que esa fue la respuesta del diputado. Nosotras nos quedamos en shock, la salud de la mujer se negocia junto a los pastores ¿es raro no?", describió Piñeiro.

Claudia Piñeiro

Desde que la serie se estrenó, las repercusiones y denuncias que recibieron los creadores fueron numerosas. Frente a esta situación Piñeiro contó como fue la previa de la obra: "Cuando la escribimos con Marcelo Piñeyro y se iba rodando y conversábamos con los actores y productores decíamos que íbamos a tener una serie que iba a dar un debate por los temas que tratábamos. Después hubo otras repercusiones que ya escapan absolutamente a nuestra imaginación como todos los pedidos de censura. Esto es ficción, no representa a ninguna iglesia en particular, ningún pastor en particular. El rechazo que hubo y los intentos de censura nos llamaba la atención".

La serie no solo se enfoca en la religión y en la fe, la trama trae diferentes ejes para indagar, entre ellos está la política y la Justicia.

El eje principal la "fe"

Para Claudia Piñeiro la crisis principal de la sociedad se presenta en el "relato de los poderes políticos, en los poderes de los servicios, de la justicia, la corrupción y de las iglesias siempre que estén relacionados con los poderes mundanos. La fe religiosa no está en discusión", aseguró.

El pastor protagonista de la serie El Reino.

Para sintetizar la trama principal, la creadora aseguró: "La historia pasa por un candidato a vicepresidente y matan a su compañero de fórmula y tienen que entender porque lo mataron y si él será o no el próximo presidente. Como este candidato es evangelista se desarma toda una sucesión de su iglesia para ver quien los va a suceder. La trama pasa por este lado".

La política: el otro tópico

Mientras se pone énfasis en la religión y la situación de las instituciones, en paralelo se desarrolla el accionar del poder y la política. Este sector está representado por Joaquín Furriel en el personaje de Rubén Osorio. El poder en manos de Rubén Osorio

"Rubén Osorio, él representa al poder, él maneja al pastor, maneja a los políticos y también maneja ese teléfono con el que habla, porque uno no sabe bien quién está del otro lado porque de alguna manera representa algo que nos preguntamos, ¿quién maneja el poder del mundo?", describió Piñeiro.

Bajo la pregunta retórica "¿quiénes son esas personas anónimas que manejan el poder?", Piñeiro relató: "Hace unos años uno decía, el poder lo maneja Estados Unidos o Rusia y de ahí para abajo los países que ellos manejan. Hace un tiempo que uno no sabe bien quién tiene el poder. Incluso (Donald) Trump antes de dejar la presidencia de los Estados Unidos, en un momento Twitter le canceló la cuenta, esto quiere decir que hay alguien por encima del poder y ahí nos preguntamos ¿quién maneja el poder en el mundo?".

La Justicia: ¿para todos o para algunos?

Para finalizar la entrevista que Claudia Piñeiro brindó en el programa "Sonría, lo estamos filmando", no puede quedar afuera el accionar de la justicia en la serie. Roberta Candia, la fiscal de "El Reino"

"Otro de los ejes se basa en la falta de justicia que tienen determinadas personas. Hay una madre que quiere denunciar que desapareció el hijo y nadie le da bolilla. Las pequeñas causas de gente anónima no aparecen y no se resuelven y ahí la justicia no funciona para la vida cotidiana", finalizó.