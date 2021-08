La historia del pastor que se lanza a la política igual que en la serie "El Reino"

La serie de Netflix "El Reino" ha puesto en agenda la relación que existe en la actualidad entre la iglesia evangélica y la política. "La iglesia y el Estado asunto separado" recita un colectivo de la sociedad que quiere dividir los temas religiosos dentro de la República. Más allá de eso, la iglesia está presente en diferentes ámbitos y en épocas de elecciones lo hace en la política. En Mendoza el pastor Héctor Bonarrico actualmente es senador provincial. Pero no es el único, ya que Víctor Doroschuk es apostol y se lanzó como precandidato a senador provincial por el Partido Federal.

Víctor Doroschuk dialogó en MDZ Radio y contó su relación con la política y realizó un fuerte descargo contra la serie "El Reino", estrenada en Netflix.

"El candidato no es la iglesia, el candidato es una persona. El hecho de que sea pastor y presida una institución no me excluye de ser un ciudadano y por ende postularme para un cargo político ya que todo está vinculado con la política. Por lo tanto lo veo natural y tal vez antes no era común. Pero nos exige que nos involucremos porque es lo que nos pide la gente", relató el pastor.

Víctor Doroschuk es pastor y fundador de la Asociación Civil Vida y Paz, integra la lista del Partido Federal y aspira a ocupar una banca como candidato a senador provincial. "Producción y trabajo, todo el mundo habla de eso, el problema principal es que la producción está vinculado con el sector confianza si no hay confianza en el sistema no se puede trabajar e invertir. Sumado a que tenemos dos partidos tradicionales que se tiran a matar. Estamos en el medio mirando como pasan las balas", describió el entrevistado a la hora de hablar de sus propuestas.

"El Reino" y la relación entre la política y la religión

El estreno de esta serie trajo repercusiones de forma inmediata por parte de la iglesia evangélica, por sobre todo, fue creada por Marcelo Piñeyro y la escritora Claudia Piñeiro. La historia se basa en un pastor evangélico candidato a vicepresidente cuyo compañero de fórmula es asesinado en el acto de cierre de campaña.

La personificación del pastor muestra los estereotipos más comunes de esta rama del cristianismo, el carisma del pastor, la inmensidad de su iglesia, el diezmo o colaboración, entre otros. Los temas más notables en los discursos, aborto, "ideología de género", la composición de la familia, etc.

Frente a esto, el entrevistado aseguró que la situación "le hace mal". "No la he visto completa, pero me han contado. Te digo más, esa serie genera estereotipos y hay que ver desde donde se escribe, que profesa, a que grupo pertenece la escritora. Justo la ponen ahora, en un contexto político y nada más lejos de la realidad", señaló.

"La iglesia en la Argentina hizo muchas cosas y te doy un solo ejemplo aunque traten de ignorarlo la que ha llegado hacer pabellones completos, de los casi 500 presos, 400 se han bautizado y asistencia las reuniones, han bajado los hechos de violencia, ahí no hay ofrendas, los drogadictos que tenemos es un trabajo impresionante, los comedores, las mujeres agredidas, hacemos un arduo trabajo, por pasión y amor", argumentó el religioso.

Similitudes en el discurso del pastor real y el de ficción

Ambos coinciden en tener tolerancia con el prójimo, "nosotros no discriminamos, el problema es cuando te quieren poner un bozal para que no enseñemos la verdad. La verdad es el evangelio y la palabra de Dios", explicó Doroschuk. Además, en la ficción como en la realidad se habla de dos temas puntuales: Interrupción voluntaria del embarazo y la identidad de género, esta última en ambos casos la mencionan como una "ideología".

"La tendencia mediática se vio instalada en todos lados cuando se promulgó la ley del aborto. En Mendoza se hizo una encuesta y un alto porcentaje estaba en contra y sin embargo, por mas que la mayoría de la gente estaba en contra los medios instalaron algo que no era real. Los políticos no reflejaron lo que dicen el pueblo. Los diputados, que defienden al pueblo votaron por intereses partidarios", manifestó el precandidato.

Y a su discurso Doroschuk le sumó: "Con la ideología de género pasa lo mismo, y se están metiendo muy adentro, en las familias, en las escuelas, en los clubes, me parece que hay que ponerle un freno a esto, sino seremos presos de las ideologías".

Para finalizar, el pastor oriundo de San Rafael recalcó estar de acuerdo en la separación de la iglesia con el estado, "cuando el estado se divorcia de los principios es cuando estamos en un gravísimo problema, y ese es el problema de la Argentina, necesitamos volver urgente al Preámbulo y ahí ver la formula para la recuperación y la fuente de todo es Dios".