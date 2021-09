La vergonzosa parodia de Sergio Berni a Florencio Randazzo que critica a María Eugenia Vidal

El día de ayer se viralizó un spot de Florencio Randazzo en el que habla con su madre y esta afirma que los argentinos son "pelotudos". Por la noche, Sergio Berni grabó un video en el que parodia el spot de Randazzo y cuestiona duramente a María Eugenia Vidal. Además, pide votar por la lista de Victoria Tolosa Paz, en la que figura su esposa Agustina Propato.

El video comienza con un Berni listo para realizar un allanamiento pero que es llamado por su madre. Allí comienza a criticar los dichos de María Eugenia Vidal sobre el consumo de marihuana. "No es Palermo ni villa 1-11-14 le estoy por llamar a La Leona no se qué hacer, no se si patear la puerta o pedir disculpas", bromea en referencia a los dichos de la exgobernadora que dijo que no es lo mismo fumar un porro en Palermo o en una villa.

"Después de la paliza que le pegó Axel, La Leona como Cenicienta se convirtió en gatito y salió corriendo para Capital. Flor de quilombo nos dejó...", remarca la madre de Berni y el ministro de seguridad le pide que no insulte porque se parece a la madre de Randazzo.

"Mirá querido decile a esa señora que los argentinos de pelotudos no tenemos nada. Tendré 86 años pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel Kicillof", agrega la señora que dialoga con Berni.

"Hace lo que sabés hacer, patea esa puerta, sacales la droga, metelos presos y vení a cenar que se enfría la comida. Y además quedate bien tranquilo que acá en el barrio todos le van a meter la boleta a Victoria y Agustina", finaliza en referencia a Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, la esposa de Berni.

Lo llamativo es que después de bromear con los dichos de Vidal y el spot de campaña de Florencio Randazzo aparece un cartel que asegura que "para nosotros el narcotráfico y la droga no son bromas de campaña".

Terminado el bochornoso sketch, Berni hace uso de la palabra y vuelve a cargar contra María Eugenia Vidal sin darse cuenta que hasta cierto punto termina coincidiendo con lo planteado por la candidata a diputada nacional en CABA

"Esta marihuana y todo lo que está acá está manchado de sangre. Para que usted la consuma relajada y tranquila se comercializó con menores que mamaron desde chiquitos la violencia como un método de vida", expresa Berni.

"Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Y ser respetuosos de las víctimas del narcotráfico. Porque sí, el narcotráfico mata. La droga mata. Pero la mentira, el marketing, y la ignorancia también matan", sentencia.

El spot de Randazzo: