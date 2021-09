La sorprendente estrategia que evalúa Mauricio Macri para la próxima elección

El expresidente Mauricio Macri sorprendió esta mañana cuando en diálogo con Radio Mitre Córdoba aseguró que está analizando la posibilidad de cambiar su domicilio a esa provincia. En concreto, se ilusiona con ser candidato en Córdoba, donde históricamente ha tenido un respaldo elevado.

“Me tentó cambiarme el domicilio a Córdoba y mudarme definitivamente a vivir ahí. No lo descarto para nada, es mi sueño", manifestó Macri en medio de la campaña en la que apoya las candidaturas de Mario Negri y Gustavo Santos para el Congreso de la Nación.

"Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, esgrimió el exmandatario nacional que ha empezado a jugar un rol importante en las internas de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri decidió hablar en Córdoba en medio de la disputa que existe entre las listas de Juntos por el Cambio. Por un lado, Mario Negri y Gustavo Santos, por el otro Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Macri decantó su apoyo para la lista que lleva a su exministro de Turismo Gustavo Santos.

Pero además de ello, se animó a dar un paso más y se lanzó él mismo como un potencial candidato en Córdoba. “Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, aseveró Macri.

Como es habitual, el expresidente se mostró muy duro con el gobierno de Alberto Fernández. “Creen que la solución es cerrar la exportación a la carne. Nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón..., decenas de mercados. Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más”, disparó.

“Son como marcianos que no toman contacto con la realidad”, finalizó y pidió que acompañen a Juntos por el Cambio para "evitar volver al país de los (Juan Pablo) “Pata” Medina y de los Moyano” .