Florencio Randazzo fulminó a Sergio Berni tras las burlas a su spot de campaña

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo (Vamos con Vos), salió a responderle en duros términos al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien compartió un video parodiando uno de sus spots de campaña.

"Hacer un spot con el desastre que es la seguridad en la provincia, eso sí es tomarnos de estúpidos. Si no pregúntenle a los que salen a tomarse el bondi cada día para ir a laburar", comenzó su descargo Randazzo.

Y completó: "Sean serios Berni. Menos spots, y más plata para que las comisarías, como mínimo, tengan internet".

Randazzo cruzó a Berni en Twitter.

La polémica surgió luego de que Berni realizara una insólita parodia burlándose del último spot de Randazzo, en el que el precandidato a diputado hablaba por teléfono con su madre sobre la difícil situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

El video comienza con un Berni listo para realizar un allanamiento cuando es llamado por su madre. Allí comienza a criticar los dichos de María Eugenia Vidal sobre el consumo de marihuana. "No es Palermo ni villa 1-11-14, le estoy por llamar a La Leona porque no se qué hacer, no sé si patear la puerta o pedir disculpas", ironiza Berni en el curioso video.

"Hace lo que sabés hacer, patea esa puerta, sacales la droga, metelos presos y vení a cenar que se enfría la comida", agrega la supuesta madre de Berni en la llama telefónica.

Lo llamativo es que después de bromear con los dichos de Vidal y el spot de campaña de Florencio Randazzo aparece un cartel que asegura que "para nosotros el narcotráfico y la droga no son bromas de campaña".