Contundente respuesta de Facundo Manes a María Eugenia Vidal

El precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, salió al cruce de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, que lo había criticado por su falta de experiencia en la política, al asegurar que "no quiero la experiencia de la gente que está hace décadas en política" y llevó a la Argentina "hacia el desastre".

Sin dar nombres concretos, Facundo Manes denunció que lo "acusan de no tener experiencia", en clara alusión a María Eugenia Vidal, quien había comentado que el neurocirujano "cometía errores de principiante" por sus dichos sobre el financiamiento de la campaña de Diego Santilli con supuestos fondos impositivos de la Ciudad de Buenos Aires y sus quejas de ser víctima de una movida mediática

"No quiero tener la experiencia de la gente que está hace décadas en política y con la Argentina hecha un desastre. No quiero la experiencia de tener una inflación que nos come los salarios ni una calidad educativa paupérrima. Quiero tener una nueva experiencia de encaminar por primera vez en décadas la Argentina al futuro", expresó Manes en declaraciones al programa La trama del poder, del canal LN+.

María Eugenia Vidal había insinuado que Facundo Manes cometía "errores de principiante".

En ese sentido, el precandidato radical se preguntó si los argentinos podemos salir mejores con las prácticas de siempre. "La Argentina ha involucionado en las últimas décadas y nadie puede tirar la primera piedra. Es momento de cambiar a la gente con experiencia, a los que vienen de la política tradicional", apuntó sin especificar si se refería solo al oficialismo o también incluiría a sus colegas de Juntos por el Cambio.

"Yo les digo a los que me dicen que no tengo experiencia, que no quiero esa experiencia de ellos que llevaron al país a la mitad de pobreza, a la corrupción sistémica y a un sin futuro con la gente queriéndose ir", reiteró.

Por otra parte, Facundo Manes aprovechó la oportunidad para desmentir algunas rumores, como su decisión en 2017 de no ser candidato a diputado: "Yo no acepté en el mejor momento de Cambiemos, cuando se hablaba de treinta años del PRO con (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta alternándose, porque en aquel entonces yo no podía expresar mis ideas. Pero se hizo una campaña invisible para decir que yo tenía ego y no quería el tercer lugar".

"Tampoco es cierto que tenga una campaña agresiva, porque nunca agredí a nadie. Al contrario, a mí me agredieron explícitamente y por detrás", señaló en referencia a quienes lo cuestionan por sus modos de hacer campaña electoral.

Por último, Manes expresó su opinión sobre la legalización de la marihuana: "Estoy a favor de la despenalización del consumo, pero bajo una campaña educativa muy importante sobre los riesgos. Pero no es momento de debatirlo".