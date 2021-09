Candidata kirchnerista le pidió a los jóvenes "no ver televisión"

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, quien además es precandidata a senadora provincial por el Frente de Todos, criticó duramente a los medios y a la oposición por el nivel de la campaña y le pidió a los jóvenes que votan por primera vez en las PASO del 12 de septiembre que "no miren televisión".

García opinó hoy que los dirigentes de la oposición deberían "eleven más la vara" de la discusión y expresó su confianza en la victoria del Frente de Todos en los comicios.



"Hay una agresión muy grande en la campaña. Hay que escuchar opiniones, más propuestas y menos agresiones y me preocupa", dijo la funcionaria de Axel Kicillof. Luego sostuvo que "la dirigencia política opositora tiene que elevar un poco más la vara de la discusión".



En ese marco, García expresó: "Creo que vamos a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, contrariamente a todas las opiniones y preanuncios que se hacen en algunos medios".



Explicó que quienes "transitan el territorio" y "hablan con la gente", saben que "hay angustia y preocupación, sobre todo por lo económico y la salida de la enfermedad", pero dijo que también "hay una gran valorización de lo que hizo el Gobierno a pesar de los medios de comunicación agoreros".



"La oposición tenía todas las fichas puestas en que el conurbano iba a estallar con el covid y no pasó, hubo una fuerte acción del Gobierno para sostener el sistema sanitario y evitar que cualquier ciudadano, si necesitaba, no le faltara un respirador", aseguró sobre el manejo de la pandemia.



Asimismo, remarcó que "hay una valoración y un reconocimiento de la sociedad de lo que hicimos para que todos los ciudadanos tuvieran acceso a la salud" en el marco de la pandemia.