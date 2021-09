Los intendentes le pegaron un nuevo cachetazo a Axel Kicillof

Aún golpeado por los cambios impuestos en su gabinete, Axel Kicillof volvió a recibir otra estocada de los intendentes peronistas del conurbano que todavía no le perdonan la derrota del Frente de Todos en las PASO, quienes le recriminaron al gobernador bonaerense las demoras en la entrega de fondos para reforzar la campaña y que los dejaron expuestos frente a la ciudadanía que expresó su malestar en las urnas.

Según contó anoche el periodista Nicolás Wiñazki en el programa W Ver y Rever, del canal TN, Axel Kicillof "sigue muy golpeado" por el fracaso electoral y se muestra cabizbajo e incómodo en sus encuentros con los intendentes que no pierden oportunidad de pasarle factura y acusarlo de ser el principal responsable de la derrota.

"Ayer Kicillof tuvo una reunión en La Plata con algunos intendentes importantes como Alberto Descalzo (Ituzaingó), Fernando Espinosa (La Matanza) y Ariel Sujarchuk (Escobar), junto con el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde. Ahí el gobernador se comió todas las críticas. Incluso Espinosa le dijo: 'Axel, nosotros somos los intendentes y perdimos. Hubo fondos que no llegaron y estaban arreglados desde abril. Hubo cosas que no se hicieron'. Kicillof anotaba todo en un cuadernito anillado y no respondió nada", detalló.

Los intendentes peronistas bonaerenses siguen muy enojados con Axel Kicillof.

Por otra parte, Wiñazki aseguró que la polémica frase del exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional, Daniel Gollan, en la que hizo referencia a "la platita" en los bolsillos de la gente, cayó "muy mal" en el oficialismo, porque "reveló lo que todos estamos viendo: que el Gobierno quiere poner plata en el bolsillo de la gente ¿Cuánto vale tu voto? ¿Una heladera o un calefón?".

"Entiendo que hay una lista de la gente que va a hablar menos, y Gollan está incluido", añadió.

Asimismo, Wiñazki contó algunos detalles sobre la reunión que se realizó ayer en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el jefe de bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

"Están rearmando la campaña con un nuevo lema, porque el actual 'la vida que queremos' se terminó. En La Cámpora están trabajando para instalar la nueva frase. También se habló de que Martín Guzmán se quede en el Gobierno hasta que arregle el acuerdo con el FMI o salga el presupuesto", indicó el comunicador.