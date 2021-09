El dato que más le preocupa a Máximo Kirchner del conurbano bonaerense

Con el frente interno bajo una frágil tregua que amenaza con estallar por los aires, en el Frente de Todos se diagraman nuevas estrategias para intentar revertir la estrepitosa derrota electoral de las PASO, y en ese análisis territorial enfocado principalmente en el Gran Buenos Aires, surgió un dato que preocupa especialmente a Máximo Kirchner por tratarse de una cuestión clave que podría explicar buena parte de la pérdida de votantes.

En su editorial semanal del programa Odisea Argentina, el periodista Carlos Pagni se centró en la mayor preocupación de Máximo Kirchner y La Cámpora: el récord de abstención en las PASO del 12 de septiembre pasado: "¿Hay miedo a la pandemia? ¿Hay apatía? El Gobierno está mirando mucho la abstención en las capas más pobres de la sociedad".

"Máximo Kirchner está mirando el mapa de la provincia de Buenos Aires y le llama la atención que en lugares como Cuartel V, en Moreno, la abstención haya llegado a niveles del 45%. La explicación que se dan en el kirchnerismo es autocomplaciente: no fueron a votar porque no querían castigarnos castigando a la oposición, con lo cual se supondría que el vínculo entre los pobres y el oficialismo sigue siendo el mismo", añadió.

Por ende, en el Frente de Todos centran su atención en dos posibles ejes de la campaña electoral, según Carlos Pagni: atraer a los que no fueron a votar y a los que votaron por terceras fuerzas que sacaron un porcentaje no muy abultado de votos o no lograron pasar el piso que permite participar de la elección general.

A partir de eso surge otro dato que levanta mucha preocupación en La Cámpora: el voto de la izquierda. "El Gobierno mira cómo la izquierda ha avanzado en lugares que son muy leales al peronismo dentro del conurbano bonaerense. En La Matanza, por ejemplo, el Frente de Izquierda en las PASO 2017 tuvo 3,9% (28.000 votos) y en las del 2021 sacó 6,75% (44.000); en Florencio Varela, el trotskismo en 2017 obtuvo 3,28% (7.000 votos), y en 2021 logró 6,36% (12.000); en Presidente Perón, considerado el partido más pobre del conurbano, en 2017 la izquierda sacó 3,7% y en 2021 tuvo 7,1%".

"Con estos números, queda demostrado que la izquierda no peronista se convierte en la tercera fuerza política de la provincia de Buenos Aires, lo cual interpela a los sectores más duros del kirchnerismo y sobre todo a La Cámpora y los movimientos sociales", consideró Pagni.