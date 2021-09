Insólito: inauguran el Polo Judicial, pero le piden a jueces usar sus propias computadoras

El Gobierno de Mendoza y la Suprema Corte inaugurarán mañana la primera etapa del Polo Judicial, uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura y gestión de Tribunales. Pero el arranque es con problemas: los jueces penales, que son los primeros en mudarse, no tienen a disposición aún todas las herramientas necesarias y hasta les han pedido “usar su computadora personal”. Pero además, como la mudanza es en etapas, puede haber problemas con las audiencias.

La otra carencia es que quedó “trunca” la estructura de abordaje: los jueces y los fiscales tienen edificio nuevo. Pero la Defensa no, por lo que seguirá en el viejo Centro Cívico.

El Polo Judicial Penal tiene previsto reunir en un solo lugar físico a toda la justicia penal del gran Mendoza. El proyecto contiene cuatro grandes edificios. Uno destinado al Fuero Penal Colegiado o edificio de la Suprema Corte de Justicia (es el que inauguran mañana). Otro es el del Ministerio Público Fiscal (que inauguraría a fin de este año o principios del 2022). El tercero, que fue el primero en terminarse, es la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada); desde el cual mediante un “presoducto” se pueden trasladar a los privados de libertad de un edificio a otro, comunicándose con las salas de audiencias en las que los detenidos deben presenciar sus debates.

El cuarto edificio del proyecto era el destinado al Ministerio Público de la Defensa. Pero es solo tiene su terreno baldío; no tiene ni un solo ladrillo. Todo un mensaje, de la importancia de la defensa, para la administración de Cornejo y Suarez.

Tu compu

El edificio quedará habilitado, pero no toda la infraestructura estará disponible. Por eso hubo un pedido informal particular: que los jueces lleven su propia computadora. “Te dicen que los jueces ya podemos ir a trabajar para allá, que está habilitado todo, pero que si queremos trabajar en el Polo, tenemos que llevar nuestra computadora personal porque las que tenemos acá (edificio de calle España) no tienen ni placa de video, ni de sonido, ni de wifi. Minga que voy a llevar mi compu”, dijo, ofuscado, un veterano juez penal. “Igual los empleados que hacen la reunión mandan enlaces, graban y hacen ficha. Esos están en sus casas con sus compus”, manifestó el magistrado.

“Pero ese, no es el único problema. El “gran problema” es que al no estar terminado el otro edificio (el de los fiscales) las audiencias presenciales no se van a poder hacer porque los fiscales no tienen terminado aún su edificio y los defensores públicos ni siquiera tienen edificio. La inauguración de mañana es para la tribuna” concluyó otra fuente judicial de MDZ.