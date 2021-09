Denuncian que obligan a comedores a hacer campaña en un municipio ultra K

Sigue creciendo el escándalo por la entrega de electrodomésticos a cambio de votos en distintos partidos del Gran Buenos Aires. Ahora surgieron nuevas pruebas de cómo en General Rodríguez, un municipio controlado por el Movimiento Evita, las autoridades coaccionan a varios referentes de comedores comunitarios para que difundan cartelería proselitista del Frente de Todos a cambio de recibir heladeras, cocinas y garrafas, que en algunos casos ni siquiera son entregados.

Tal como había anticipado MDZ la semana pasada, el intendente de General Rodríguez, Mauro García, quien fue derrotado en las PASO por más de diez puntos, fue denunciado por prácticas de clientelismo. Para evitar un nuevo fracaso en las elecciones de noviembre, García decidió utilizar un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para entregar heladeras con freezer, cocinas, garrafas y estufas a familias e instituciones civiles de barrios carenciados.

Un informe del programa La Cornisa, emitido anoche en el canal LN+, dio más detalles sobre esta movida comandada por la subsecretaria de Desarrollo Comunitario de General Rodríguez y esposa del intendente, Silvia Figueiras, y que implica un gasto que supera los 2,8 millones de pesos solo en la compra de electrodomésticos para un total de 64 beneficiarios entre familias particulares, merenderos y comedores.

El merendero ‘Rincón de luz’ fue uno de los beneficiarios de la repartición al recibir una heladera con freezer. Jennifer Machado, referente del merendero que atiende a 52 familias y 95 chicos de General Rodríguez, dijo que al momento de la entrega del electrodoméstico, las autoridades municipales le dieron también un inmenso cartel en el que aparecen las fotografías del intendente Mauro García, el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto con el logo de la agrupación 'Corriente Peronista 13 de Abril'. "Querían que pongamos el cartel y la bandera para que se vea que ellos nos entregaron las cosas", añadió.

Este es el cartel que le dieron a los comedores y merenderos que fueron beneficiados con la entrega de electrodomésticos en General Rodríguez.

"Al principio lo pusimos porque vimos que si no poníamos el cartel, no nos entregaban la heladera, pero después lo sacamos porque no nos están ayudando", se sinceró.

Por su lado, la referente del comedor comunitario 'Los ángeles resisten', Stella Rodríguez, contó por el contrario que "nosotros no recibimos nada, en ningún momento me vinieron a preguntar si me hacía falta algo", y aclaró: "Nos sentimos discriminados, pienso que las cosas deberían ser igual para todos. Si les hacía la campaña, seguro me traían algo".