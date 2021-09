Administración fraudulenta: se conoce el veredicto en el juicio contra una exfuncionaria kirchnerista

En un cambio de agenda del Tribunal Oral Federal 6, el final del juicio contra la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el kirchnerismo se realizará durante esta jornada y no el próximo miércoles 29 como estaba previsto. Romina Picolotti sigue el juicio vía zoom desde Miami, donde reside desde 2015.

Para el fiscal Diego Luciani está probado que Picolotti “tuvo un manejo absolutamente irregular de los fondos públicos”, prueba de ello se encuentra plasmada en las más de sesenta cajas que contienen varios comprobantes de viajes en avión para familiares, cenas en Puerto Madero, compra de bebidas alcohólicas, juguetes para sus hijos, bombones, flores y otros consumos.

Por lo anterior, Luciani pidió tres años y nueve meses de prisión y que se ordene el regreso al país de la exfuncionaria. Recordemos que tras un pedido, el Tribunal la autorizó a residir en Estados Unidos por cuestiones laborales pese al rechazo fiscal. En ese marco solicitó a los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel la devolución del dinero cuyo monto actualizado asciende casi a los 7 millones de pesos.

El expediente, cuyo debate inició en febrero de este año, data del 2007 por hechos ocurridos entre 2006 y 2008, a raíz de las denuncias de los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini, a la que se sumó la acusación de Juan Ricardo Mussa. Fue instruido por la jueza María Romilda Servini quien junto al giscal Guillermo Marijuan enviaron la causa a juicio oral en 2015. En el debate oral declararon más de treinta testigos.

En su alegato, la defensa de Picolotti argumentó su pedido de absolución en la falta de una pericia caligráfica que comprobase fehacientemente que la rúbrica en los comprobantes era de la exsecretaria, estudio que, según el letrado también requirieron. Por ello, el abogado Felipe Trucco sostuvo que “las pruebas demuestran la inexistencia del hecho” y con lo dicho por su cliente durante su indagatoria quien negó expresamente que las firmas en los recibos eran suyas, pidió la absolución.

El 17 de febrero durante su declaración indagatoria a través de videoconferencia, la exsecretaria de ambiente sostuvo ante el TOF 6: “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación”, además en esa ocasión realizó una sorpresiva explicación respecto a la acusación en su contra: “Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”.

Previo a las últimas palabras de la exfuncionaria durante el kirchnerismo, está la fase de duplicas y réplicas. Entre otras cuestiones inherentes a esta etapa, se espera que el fiscal de Juicio, Diego Lucianni, conteste otro planteo del abogado Trucco quien apeló a la doctrina de plazo razonable para eximir de pena a la exfuncionaria y la nulidad de todo lo actuado puesto a que la causa tiene 14 años.