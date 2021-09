Patricia Bullrich, sobre la posible ayuda al Gobierno y el pacto de Juntos

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich brindó una entrevista con Hernán Iglesias Illa en la que, entre otras cosas, consideró que “los próximos dos años me los imagino inestables, me parece que el diseño institucional del Gobierno no es modificable”. Se refirió también al futuro electoral de noviembre, al que se refirió como una posibilidad en la que tanto el oficialismo como la oposición van a ganar votos.

Por otra parte, dijo que hay un cambio de paradigma en la política argentina. “Nosotros pasamos de una juventud kirchnerista en la década anterior a una juventud liberal en esta década, una juventud que reclama otras cosas, que no es doctrinaria. Eso abre el espacio a que muchas de las cosas que nosotros pensamos las podamos decir más abiertamente”, dijo al respecto.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

Entre los temas más importantes que tocó estuvo el acuerdo con el FMI. En este sentido, sostuvo que la oposición podría colaborar con el oficialismo para hacer una reforma laboral que beneficie el acuerdo con el FMI. Casi asegurando una próxima gestión de Juntos, Bullrich señaló: “Si ellos quieren hacer el trabajo que siempre quieren evitar y nosotros podemos gobernar después con un poco más de tranquilidad, no nos viene mal”.

Para profundizar en su lectura sobre la gestión y momento actual del Gobierno nacional, la dirigente del PRO señaló: “Se va a mantener lo que vimos en estos dos años: un presidente que no gobierna, una vicepresidenta que gobierna solamente para algunas cosas que le interesan y el pueblo dejado solo sin ninguna orientación de hacia dónde se va”.

En otro tramo dela entrevista, Bullrich aprovechó para contar lo que hasta ahora no se había comentado desde el espacio de Juntos. "Hicimos un pacto", sentenció. Estábamos en el búnker y Mauricio (por Macri) nos dijo “pongan todos las manos acá”, pusimos todos las manos ahí y nos pusimos de acuerdo en que hasta el 14 de noviembre nadie habla de nada que no sea de esta elección”, detalló.