El sombrío pronóstico de un intelectual K para las elecciones de noviembre

El filósofo kirchnerista Ricardo Forster lanzó un sombrío pronóstico de cara a las elecciones generales de noviembre y aseguró que si se confirma la dura derrota para el Frente de Todos "lo que viene es horrible".

El intelectual kirchnerista se refirió a los próximos dos años de mandato de Alberto Fernández y aseguró que deberá "generar una transformación que mejore las condiciones de vida de los que más sufren en el país, porque de no ser así lo que se viene por delante es horrible".

El filósofo K pidió terminar con la interna dentro del Ejecutivo y sostuvo: "Alberto y Cristina tuvieron una semana de conversaciones, discusiones, acuerdos y desacuerdos. Ahora es indispensable que el conjunto de los actores que le dan forma al Frente de Todos salgan a resolver lo que hay que resolver".

En este sentido, Forster reconoció que la pandemia afectó el proyecto que el Gobierno pretendía llevar a cabo. "Nos enfrentamos a una situación gravísima como la pandemia. Ahora está de moda decir la frase de Bill Clinton cuando dijo ‘es la economía, estúpido’, pero yo creo que es mucho más que eso. Hay que ver qué tipo de mutaciones genera la pandemia en las sociedades", consideró en declaraciones radiales.

Con respecto a los resultados de las PASO, el filósofo K aseguró: "Soy de los que piensan que para mover la modorra de la historia hay que producir sacudones y que eso abre oportunidades y giros que son necesarios. Aunque a veces perdemos de vista que el costo es hacia afuera; cómo te ve la sociedad y no sólo a nosotros".

Por último, Forster criticó la "Marcha de las piedras" en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada en la que los manifestantes dejaron piedras para homenajear a los más de 100.000 fallecidos por coronavirus. "Veía algunas de las imágenes, al pasar, y vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo sino odio y bronca, sobre todo en algunas personas, quizás en otras no", sostuvo el intelectual kirchnerista.