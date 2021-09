Dura denuncia de Carolina Losada por la doble vara de la sororidad del kirchnerismo

Carolina Losada, integra las listas de Juntos por el Cambio y compite por una banca en el Senado de la Nación por la provincia de Santa Fe. Su candidatura estuvo bastante mediatizada por la oposición, donde le insinuaban que no conocía su provincia o que no tenía propuestas para presentar en el Congreso. La conductora de televisión dialogó en MDZ Radio y le respondió a los kirchneristas.

Además, la candidata a senadora, arremetió contra la doble vara que hay en el Gobierno de Alberto Fernández, "el verdadero adversario es el populismo, es el kirchnerismo, es la mentira, son los que tienen doble vara en todo, no solamente a la hora de tener una vacuna, incluso la sororidad tiene doble vara en este gobierno".

Esta semana se confirmó la designación del gobernador Juan Manzur como jefe de Gabinete del Gobierno de Alberto Fernández. Se trata de un funcionario al que la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta denunció en marzo de 2019 por impedir la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tucumán. A pesar de ello, no hubo resistencia por parte del kirchnerismo para que el mandatario tucumano se convierta en el jefe de ministros en el gobierno nacional.

Pero además de ello, en las últimas semanas Losada ha denunciado una "sororidad selectiva" por las críticas que recibió durante la campaña de personas como Úrsula Vargues que la atacaba con comentarios sexistas. "Hola, estamos todos re calientes, me prometieron un sueldazo, así que, vótenme. No, no tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar”, ironizaba Vargues en un video.

Por otro lado, también se refirió a las críticas de quienes la acusaban de no conocer Santa Fe, la provincia por la cual es candidata a senadora nacional. "Frente a las discusiones sobre si soy o no de Santa Fe, tengo mi partida de nacimiento que es de ese lugar, y yo elegí mi provincia para representarlos. Me habían propuesto un cargo hasta por la provincia de Buenos Aires, pero no me interesó, por eso me quedé por Santa Fe", describió Losada frente a las acusaciones de su candidatura.