Sergio Massa reveló cuál fue el error que les hizo perder las elecciones

Sergio Massa sostuvo hoy que "el error" del Frente de Todos (FdT) de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) fue "no haber tenido la fortaleza de convocar a la gente a que fuera a votar".



"Nuestro primer gran error o gran dificultad fue no haber tenido la fortaleza para convocar a todos a votar. La participación del 67% nos pone a revisar qué faltó para convocar a todos a votar”, afirmó Massa en declaraciones a Radio 10.



En ese sentido, agregó: "A la ciudadanía se la convoca dándole un motivo y me parece que eso nos faltó motivos o explicarlos. Tenemos que mostrarle a los argentinos el sendero que firmamos en 2019 y que en noviembre vayan a votar".



"Me da la sensación que el trabajo de gestión de estos días, la apuesta en la agenda como tema central de la salida economía y recuperación de la Argentina, mostrarle que ese contrato que asumimos en 2019 de que veníamos para que los argentinos recuperen calidad de vida, requiere que tengan un motivo en noviembre para ir a votar", enfatizó.





Para Massa, el FdT debe poder mostrar en las próximas semanas que "hay una recuperación del ingreso y del mercado interno"



"Si logramos transmitir eso, y comunicar bien dónde queremos ir, no tengo dudas que en noviembre la ciudadanía nos acompañará para no volver para atrás", remarcó Massa.



En referencia a las discusiones internas en el FdT, el legislador aseguró que "no hay que asustarse ante el debate interno" porque "la clave de las coaliciones pasa por mantener las diversidades".



"Hay que entender que tenemos capacidad de sostener diversidades en la adversidad. Que pensamos diferentes en distintos temas no tiene que generarnos rupturas. Los cambios en el gabinete tienen que dejar tranquilo y satisfecho al Presidente (Alberto Fernández). Él (es) quien elige sus colaboradores”, puntalizó.