Sergio Massa firmó una resolución para volver a las sesiones presenciales

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmó hoy una resolución para volver a las sesiones presenciales luego de un año durante el que se realizaron en forma mixta por la pandemia del coronavirus, y se mantendrá la posibilidad de que las comisiones continúen trabajando en forma remota para facilitar la tarea de los legisladores del interior cuando no puedan viajar a Buenos Aires.



Con la eliminación del sistema virtual se convocará en los próximos días a la primera sesión presencial después de la del 27 de febrero de 2020, cuando se trató el tema de las jubilaciones de privilegio de los magistrados.



El temario que se quiere acordar para la próxima sesión incluye la ley ovina, la autorización para la salida e ingreso de tropas para los ejercicios conjuntos con otros países y el proyecto de etiquetado frontal.



Massa afirmó hoy que "vuelve la presencialidad en materia de sesiones y, en materia de comisión vamos a tener la posibilidad de que las autoridades puedan trabajar de manera virtual para que el trabajo de comisiones no dependa de los vuelos y la conectividad, y que la conectividad sea la que impone la virtualidad".



En declaraciones radiales precisó: "Vamos a dar la doble posibilidad, cumpliendo protocolos sanitarios, estableciendo el régimen de presentación de testeos, pero sí volver a la presencialidad".



Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Omar De Marchi, dijo que "el funcionamiento de la República es esencial y como tal el Congreso nunca debió restringir su funcionamiento a condiciones de virtualidad".



"Siempre insistimos en que los controles que el Congreso ejerce sobre el poder ejecutivo no podían quedar debilitados en pandemia y dejara de funcionar de manera plena. De esta manera, veo con agrado la vuelta al funcionamiento pleno del Congreso con presencialidad total y sin excusas", sostuvo.



La resolución que firmó esta tarde Massa y que ayer había adelantado a las autoridades de Juntos por el Cambio establece que habrá un Protocolo de Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido por el cual podrán participar todos los miembros que componen el cuerpo.



Para participar de las sesiones, los diputados y diputadas deberán respetar las medidas sanitarias y tener un resultado negativo de covid-19 de PCR de hasta 72 horas previas al inicio de la sesión o de 48 horas en el caso del test rápido antigénico.



Solo están exceptuados de asistir a las deliberaciones del cuerpo aquellos legisladores con inmunodeficiencias, VIH, con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, pacientes oncológicos y trasplantados y personas embarazadas.



En cuanto a las comisiones, la resolución señala que "se permitirá la presencialidad, respetando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias para las reuniones de comisión que se desarrollen en el ámbito de la HCDN, utilizándose espacios de dimensiones que permitan el distanciamiento establecido en los protocolos vigentes".



En este caso, las autoridades de las comisiones podrán decidir por la opción de trabajo mixto (presencial y remoto) o remoto.



Además dispone que "no podrán asistir presencialmente a las sesiones ni a las reuniones presenciales de comisión quienes tengan un diagnóstico positivo para covid-19 ni las personas consideradas "contacto estrecho" de un caso confirmado".



El sistema mixto -presencial y remoto- se implementó a través de un protocolo desde mayo de 2020 establecía que solo iban a estar en el recinto no más de 50 legisladores, mientras que el resto lo haría en forma virtual, y la votación debía hacerse por un sistema Red Privada Virtual (VPN).



Este protocolo, que provocó algunos cortocircuitos entre el oficialismo y la oposición, se fue modificando a lo largo del año a medida que fue cediendo la cantidad de contagiados y se avanzó en la vacunación contra el coronavirus.



En los últimos meses del año ya se había dispuesto que todos iban a estar en forma presencial, con excepción de los grupos de riesgo o aquellos que estuvieran contagiados, y que las comisiones solo podían hacerse en forma virtual si existía un acuerdo entre las autoridades de comisión.



De hecho, el protocolo de funcionamiento venció el pasado 23 de julio y no se volvió a prorrogar, con lo cual la última sesión se efectuó el 8 de julio y desde esa fecha la actividad parlamentaria estuvo virtualmente paralizada debido a la campaña electoral.