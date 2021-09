Margarita Barrientos, devastada por la situación de los comedores

Margarita Barrientos, dirigente social y titular del comedor Los Piletones, mostró su desesperación tras la falta de abastecimiento por parte del Gobierno que derivó en el cierre de dos de sus comedores. “Lo que más necesito es que me ayuden para no cerrar ningún comedor más”, contó.

“Se acrecentó mucho la demanda, todos los días se nos presentan dos o tres familias. Se acercan al comedor porque se quedaron sin trabajo. Gente que viene por primera vez no solamente a pedir comida, sino calzado o ropa, de todo. Pero fundamentalmente, la comida”, expresó a Radio Mitre.

“Está corriendo el riesgo de que cierre el hogar de abuelas y, por culpa de eso, me enfermé porque empecé a pensar a dónde van los abuelos. Muchas veces las familias los traen porque ellos no pueden mantenerlos y que vuelvan nuevamente a la familia se me hacía muy difícil”, señaló.

Margarita Barrientos expresó su preocupación por la situación de los comedores.

Barrientos, que recibe a 7000 personas diariamente, agregó: “En Santiago del Estero hace nueve meses que no tengo ayuda. Tuve que cerrar un comedor por falta de ayuda por que no podía abastecerlo".

“El hogar de abuelas lo abastezco de aquí. Se me está complicando mucho porque no puedo mandar camiones para allá”, comentó.

Asimismo, la dirigente social indicó que el otro comedor que supervisaba en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, tuvo que ser cerrado porque era imposible mantenerlo. “Lo que más necesito es que me ayuden para no cerrar ningún comedor más”, dijo con angustia.

Los Piletones consiste en una serie de obras benéficas por parte de la Fundación Margarita Barrientos. Allí, se desempeñan tareas en centro de Salud, jardines de infantes, centro de abuelos, bibliotecas, etc.