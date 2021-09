José Luis Espert se peleó en televisión con la esposa de Sergio Berni

Los candidatos bonaerenses a diputados nacionales José Luis Espert y Agustina Propato protagonizaron una tensa discusión en televisión cuando expresaron sus profundas diferencias por el sistema de trabajo y una eventual reforma laboral, en la que no faltaron chicanas y alguna que otra acusación sin fundamentos.

Invitado anoche al programa A Dos Voces, del canal TN, José Luis Espert opinó sobre las nuevas flexibilizaciones en materia sanitaria dispuestas por el Gobierno: "Me parece increíble cómo por el resultado electoral ahora no hay pandemia. Fundieron a la mitad de la gente, pero ahora se terminó la pandemia. Yo estoy de acuerdo con abrir hace rato, pero fundamentalmente testeando de manera masiva y vacunando de manera masiva. ¿Hacía falta fundir a medio país para recibir la trompada de las PASO y así abrir?".

"Si no sale del círculo en el que está entrampado hace casi un siglo, de una economía que no compite con el mundo, de un Estado que arruina a cualquier emprendedor y trabajador con impuestos y estas leyes laborales de la época de las cavernas, en Argentina no va a haber solución", reflexionó al mismo tiempo que Agustina Propato dejaba traslucir una expresión de disgusto.

Acto seguido, José Luis Espert consideró que la Argentina debía abrirse al resto del mundo en materia comercial, aunque señaló que "para que eso no signifique un industricidio, como ya pasó antes, hay maneras más civilizadas de proteger a la industria que no blindarla a la competencia extranjera: bajos impuestos, lo cual requiere un Estado mucho más chico que el actual, y nuevas leyes laborales que promuevan el trabajo".

En ese momento, la esposa del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intervino con una fuerte crítica al economista liberal: "Desde el Frente de Todos nunca votaríamos una ley en detrimento de los derechos de los trabajadores que fueron consagrados durante la presidencia de Juan Domingo Perón. No sé dónde él implementó su marco de ideas y si ha probado los resultados que da. Ya tuvimos esa experiencia con el gobierno de Carlos Menem".

La alusión al expresidente fue lo que desencadenó una áspera discusión entre ambos. José Luis Espert le disparó a Agustina Propato: "Olvidate del espacio al que pertenecés. Te hablo de un país que pasó de ser de los más ricos del mundo, a estar hoy abajo de mitad de tabla, con 50% de la población pobre y 6 millones de trabajadores en negro totalmente precarizados. ¿No creés que hay que repensar todo lo que se está haciendo?. Este país está arruinado y vos te enorgullecés de las leyes laborales de Perón, que está muerto hace casi medio siglo. Olvidate de Perón. ‘Viva Perón’, si querés… Pero la gente está cagada de hambre".

En respuesta, la candidata a diputada en cuarto término de la lista oficialista sostuvo: "Afortunadamente (Perón) dejó una estructura de defensa de los derechos del trabajador importante que vamos a seguir sosteniendo y defendiendo".

Mientras se interrumpían mutuamente, la tensión fue aumentando en el estudio a la vez que se debatía una posible reforma laboral. Espert propuso una "discusión descentralizada" para definir las paritarias salariales, a lo que Propato le contestó: "Proponés una discusión entre la patronal y un trabajador desde la individualidad y la indefensión. Nosotros nunca vamos a avalar eso, porque es precarizar los puestos de trabajo. Nunca vamos a avalar ni una medida en contra del pueblo trabajador”, ratificó.

"Todo lo que vos pensás va en contra de los trabajadores. ¿Tenés un plan para los planes, para que dejen de vivir de la teta del Estado y pasen a tener trabajo?, le replicó Espert. "Ya lo hicimos una vez. Convertimos los planes sociales en fuentes de trabajo genuino durante el kirchnerismo", argumentó Propato.