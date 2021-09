Humillado: la nueva trampa en la que cayó Alberto Fernández

Ni los cambios en el gabinete ni los nuevos anuncios económicos parecen tener la capacidad de torcer el destino de Alberto Fernández dentro del Frente de Todos. Despreciado por el kirchnerismo e ignorado por el resto de los aliados en la coalición oficialista, el presidente continúa sometiéndose al menosprecio y la humillación por medio de trampas políticas que afectan aún más su escasa legitimidad de poder.

Luego de la derrota en las PASO y del fuerte enfrentamiento que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández bajó la cabeza y aceptó sin chistar las nuevas incorporaciones en su equipo de ministros impuestas por la vicepresidenta, incluso de aquellos. Uno de ellos es el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur, que a las pocas horas de su aterrizaje en Casa Rosada movió algunos cimientos que el presidente solidificó en su año y medio de gestión.

En ese sentido, el periodista Tato Young resaltó que Juan Manzur "intervino el Gobierno con el anuncio del fin de las medidas restrictivas y las medidas económicas" que planean aplicar en las próximas semanas, y destacó que "el problema de Cristina Fernández de Kirchner es Alberto Fernández, y la vicepresidenta quiere que quede claro que la derrota es culpa de Alberto".

Aunque se consideran aliados, la llegada de Juan Manzur al Gobierno supuso fuertes cambios en algunos ejes de la gestión de Alberto Fernández.

La llegada de Manzur y de otros funcionarios de alto perfil como Aníbal Fernández supondrá que Alberto Fernández se corra del ojo público. "Este dato es crucial: mañana (por hoy) a las 7.30 de la mañana habrá una reunión de gabinete de ministros. ¿Alberto se levantará para ir? No, Alberto no va a estar porque duerme, y le ponen la reunión a esa hora para que no vaya", advirtió Young en el programa +Voces, del canal LN+.

"El que conducirá la reunión de gabinete es Juan Manzur, el interventor del gobierno", añadió.

De hecho, en las últimas horas hubo al menos dos situaciones que parecen confirmar este escenario, analizó el periodista Paulino Rodríguez: "Alberto Fernández no estuvo en el anuncio más importante sobre la pandemia y tampoco en el del aumento del mínimo salarial dispuesto por el Consejo del Salario y que puertas adentro del Frente de Todos todavía se discute mucho".