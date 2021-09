Axel Kicillof hizo un sorpresivo análisis de la derrota en las PASO

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó la idea trazada la semana pasada por Máximo Kirchner de ir a buscar “a cada persona que no fue a votar” y que el Frente de Todos considera que es afín a su corriente política.

“Creo que la cabeza de nuestra sociedad está afectada por algo tan traumático, con tantas pérdidas” dijo Kicillof, para quien “los estados de ánimo, las sensaciones… Todo hizo muy difícil anticipar un resultado electoral”.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador aceptó que el resultado de las PASO fue “inesperado” y que una de las razones fue porque la militancia del oficialismo no pudo desplegarse como siempre lo hizo. “Fue una campaña absolutamente atípica para nosotros, que solemos recorrer y hacer actos. Nuestra militancia, que está muy articulada en todo el país, no pudo hacer lo que suele hacer… A los que trabajan con trolls, redes y marketing probablemente nos les haya resultado tan difícil”, agregó.

Días atrás, Kirchner, quien virtualmente le intervino la administración provincial al desplazar a Carlos Bianco y reemplazarlo con Martín Insaurralde en la jefatura de Gabinete, también dijo lo mismo en un diálogo con Horacio Vertbitsky.

El Frente de Todos, en los primeros análisis que realizó de la cantidad de votantes de las pasadas elecciones tomó nota que una buena parte de la población que no fue a votar viven en zonas donde habitualmente ganó el peronismo. En algunos casos ahora perdió, mientras que en otras localidades la diferencia en favor no fue la esperada.

Los nuevos ministros Martín Insaurralde, Leonardo Nardini y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fueron sondeados por Kirchner y Sergio Massa, pero no habían tenido ninguna novedad luego de las consultas y charlas que mantuvieron con estos referentes del Frente de Todos, pero estos les advirtieron que no habían terminado de hablar con Kicillof, quien nunca quiso hacer un cambio de Gabinete, como tampoco lo pretendía Alberto Fernández.

Entonces fue que la vicepresidente, jefa directa y sin intermediarios del gobernador, forzó otra muestra de poder. Además de llamarlo por teléfono, le pidió que fuera a verla a Santa Cruz para charlar de algunas cosas que no veía bien.

Los nombres de los cambios ya los tenía en su cabeza porque su hijo se los pasó. Pero era Kicillof quien no quería cambiar ahora, y hasta quizás, nunca. Puede hacerse el distraído cuando hace que no escucha a Máximo Kirchner. Con su madre esto no pasa.

Si bien el relevo del siempre doctrinario y desafiante Carlos Bianco fue el reemplazo que más le dolió, la salida de Teresa García no estaba en ningún análisis hasta noviembre, cuando finalizara el proceso electoral. Encargada de la fiscalización en la Provincia de Buenos Aires y a la vez responsable institucional que todo esté en condiciones en las áreas electorales a cargo del Ministerio de Gobierno, García no esperaba ya su reemplazo. Asumirá de senadora provincial en diciembre.

La famosa “mesa de los lunes” que se conformó en la sede de la Gobernación, en La Plata, había empezado a recibir a otros intendentes desde hace dos meses. Uno de ellos era Nardini. Massa fue, también, el que le avisó en aquel momento de su integración a ese selecto grupo.

El intendente de Malvinas Argentinas, de a poco, se ha transformado en un foco de poder en la Primera Sección Electoral, de la que también es parte el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Su jefe político y amigo, Luis Vivona, es el primera candidato a senador provincial en la lista que Teresa García es segunda.

En cuanto a Insaurralde, el lomense es el jefe comunal más cercano a Máximo Kirchner y el que le suele traducir al diputado las tensiones y los puntos de vista de sus pares del Conurbano. Máximo no habla con todos.

El año pasado, en el diario Perfil, el jefe comunal, que pertenece a la Tercera Sección Electoral, ya le había pasado un aviso a Kicillof al pedirle que “escuche más a los intendentes que hace años estamos en el territorio”. Parece que lo empezará a hacer, a pesar de que no piensa ni siente lo mismo que ellos.