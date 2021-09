Fin de una era: los barones, reemplazados por las damas del Conurbano

El cambio de Gabinete al que fue obligado Axel Kicillof marcó también una renovación de las caras y el género que tendrán muchos municipios en los próximos años, al incorporar mujeres como intendentes en reemplazo de quienes asumieron al frente de distintos ministerios provinciales o nacionales.

Martín Insaurralde, quien gobierna desde hace quince años Lomas de Zamora, será sucedido, interinamente, por Marina Lesci, la actual presidente del Concejo Deliberante de esa localidad mientras que a Leonardo Nardini lo reemplazará Noelia Correa, de gran trayectoria en el Ejecutivo de Malvinas Argentinas.

Lesci no tiene la misma experiencia que ha demostrado Correa. La funcionaria lomense llegó al lugar institucional que hoy reviste dada la desgraciada enfermedad que padeció Santiago Carasatorre, y si bien nunca cumplió funciones ejecutivas, desde el momento que fue puesta en el segundo lugar de la lista de concejales de 2019 todos advirtieron que era la persona elegida para un reemplazo, llegado el caso.

Marina Lesci junto a Martín Insaurralde.

El caso de la interina de Malvinas Argentinas, ella asumió como concejal pero pidió licencia. Primero se encargó del área de Gestión Pública y ahora cumplía funciones como secretaria de Obras Públicas.

“Se viene una etapa sin tanto machirulo”, dijo una concejal de Moreno. Allí también conduce una mujer, Mariel Fernández, que en conurbano ya coexisten con Mayra Mendoza, de Quilmes.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

La otra concejal que en el futuro podría tener la misma suerte, de reemplazar a su jefe político al frente del municipio es Soledad Martínez, en Vicente López. Allí está mucho más claro que en otros lugares, donde ahora se abrió la variante del “plan volver” en caso que los ahora funcionarios necesiten espacio o ratificar la conducción territorial. Jorge Macri ya piensa en un salto a la gobernación, o ser parte relevante de una futura gestión de Juntos si la suerte los acompaña en 2023.

Máximo Kirchner, por su parte, está dispuesto a pisar más fuerte de lo que hizo hasta ahora en el Conurbano, y no solo en los municipios que conduce Juntos. No fue casual la rispidez y conflictos que generaron los cierres de lista en municipios más que fundamentales para el Frente de Todos, como General San Martín, Avellaneda, Hurlingham, La Matanza y José C. Paz, todas comunas conducidas por aliados, pero no propios adherentes a La Cámpora.