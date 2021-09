El cocktail explosivo que asumirá hoy en el Gabinete de Alberto Fernández

No hay dudas de que en el Frente de Todos nadie resiste archivo. Durante años muchos de sus integrantes estuvieron enfrentados y en 2019 lograron dejar atrás sus diferencias para derrotar a Juntos por el Cambio en las urnas. En los últimos días volvieron a salir a la luz los cortocircuitos que realmente existen en el oficialismo y en el nuevo gabinete de Alberto Fernández aparecen dos figuras que se habían declarado odio eterno: Aníbal Fernández y Julián Domínguez.

En las elecciones del 2015 Aníbal Fernández y Julián Domínguez se enfrentaron como precandidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires. La pelea fue descarnada y hubo denuncias de fraude. Incluso, se destinaron insultos y denuncias cruzadas entre ambos exfuncionarios que ahora coincidirán en el Gabinete de Alberto Fernández.

Aníbal Fernández jurará como ministro de Seguridad y Julián Domínguez hará lo propio como ministro de Agricultura. Ambos ocuparán una silla ministerial pero todavía existen esquirlas de aquella PASO incendiaria.

En una entrevista televisiva del año 2016 el expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez denunció que existió una "mano negra" de Aníbal Fernández y deslizó que existió fraude electoral para que se impusiera en la primaria.

"Hubo una mano muy negra. Hubo cosas de esa elección que no se podían explicar. No coincidían las actas del correo con las actas de los fiscales y miles de cosas. Yo tuve que tomar la opción de ser responsable y no generar un conflicto político y siempre en mi vida prioricé el interés del conjunto por sobre el interés particular", manifestó en un medio de La Plata.

Casualmente, en aquella oportunidad lo acompañaba como invitada la actual candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Incluso, ella aseguró que Julián Domínguez era mejor candidato que Aníbal Fernández y deslizó que si hubiese ganado el primero María Eugenia Vidal nunca hubiese llegado a ser gobernadora.

Por aquel entonces Domínguez aseguró que hicieron una auditoría interna y el resultado que obtuvieron fue diferente al que dio el correo. "Para nosotros ganamos la elección", subrayó.

"Aparte de traidor, un idiota", fue la respuesta de Aníbal Fernández en las redes sociales tras escuchar las palabras de Domínguez.

El tiempo pasó pero en el peronismo aseguran que ambos nunca lograron superar lo ocurrido. El año pasado se reunieron convocados por un sindicalista que intentó que limaran asperezas pero nunca quedó claro el resultado de esa misión.

Ambos jurarán este lunes como ministros en el gabinete de Alberto Fernández, quien fue forzado por el kirchnerismo a cambiar jugadores dentro de su equipo. Aníbal ocupará el lugar de la cuestionada albertista Sabina Frederic, mientras que Domínguez reemplazará a Luis Basterra.