Decenas de familias denuncian que fueron estafadas por una empresa constructora

Más de 20 familias están denunciando a la empresa constructora "Viviendas Norte" por estafa. Los damnificados aseguran que abonaron el 60% del total de la obra y que las mismas nunca fueron terminadas, en algunos casos los reclamos llevan más de dos años. Actualmente las denuncias están radicadas en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.

Matías, fue uno de los primeros en realizar la denuncia en la Justicia de Mendoza, su caso comenzó en el 2019 cuando contrató el servicio de construcción en seco con llave en mano, "tenían que entregar la casa prácticamente habitable, lo único que no ponían era el mueble de cocina y electrodomésticos. Pero incluía todo lo demás: pisos, pintura, aberturas etc. En ese momento, les pague unos 850.000 pesos".

La empresa constructora nunca finalizó su vivienda, por tal motivo, el damnificado tuvo que gastarse 900 mil pesos más y de forma particular realizar las obras faltantes.

Así quedó la casa desde el 2019

Hay familias que denunciaron que solo les construyeron la base donde se debía levantar la obra y no fueron más. Tal es el caso de Gastón, que dialogó en MDZ Radio y contó su experiencia. Él contrató el servicio en marzo del 2020 previo a la pandemia, la empresa como excusa del covid no se presentó en su lote hasta el mes de noviembre, donde solo edificaron la platea y no volvieron más.

Platea construida en noviembre del 2020

Más allá de esta situación, donde se pagó el 60% de la obra y no se terminó, está el testimonio de personas que cancelaron al 100% la vivienda, la empresa se las terminó pero con el paso de los días la construcción se desplomó. Como el caso de Alicia, que certificó mediante Ingeniero Civil los errores de construcción.

"Como resumen, puede decirse que en general la obra no fue realizada según las normas del arte del buen construir, lo que generó que la misma sea inestable e insegura; sin mencionar el hecho de que la empresa constructora nunca hizo entrega de los planos de la obra a los propietarios. Por otro lado, luego de desmantelar la construcción la empresa procedió a retirar lo materiales y dejar los escombros en el predio, con los respectivos daños en la vivienda original y el patio de la misma", describe el informe del profesional de la construcción.

Hasta la fecha, la empresa mantiene una página en Facebook, donde su última publicación corresponde al mes de marzo. En los comentarios se lee mucha indignación de las personas que aparentemente han sido estafadas por dicha compañía. "Viviendas Norte", hasta el momento tiene las oficinas cerradas y no atiende los teléfonos.