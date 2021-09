La importante decisión que tomó la Justicia de cara a las elecciones

María Servini, jueza con competencia electoral, estableció que las personas que tengan coronavirus, presenten síntomas o sean contacto estrecho no pueden votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas que tengan coronavirus, sean contacto estrecho o presente síntomas en el ingreso al colegio “no se le permitirá el ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto”, indicó la magistrada.

"El protocolo que se aplicará en cada escuela fue consultado con el Ministerio de Salud de la Ciudad. Las personas que contrajeron covid, son contacto estrecho o tienen síntomas deben permanecer aisladas y está justificado que no emitan su voto", remarcó Servini, titular del juzgado federal 1 con competencia electoral en la CABA.

María Servini, jueza con competencia electoral.

El 25 de agosto último, Servini comunicó a través de un oficio enviado a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, a las carteras de Salud y Justicia y Seguridad del gobierno porteño, a la Policía de la Ciudad y al Tribunal Superior de Justicia de la CABA, "que las personas que estén cursando la enfermedad del Covid-19, y/o tengan síntomas compatibles con ella deberán continuar con el aislamiento establecido oportunamente por las autoridades de Salud pública correspondientes, no deberán presentarse a votar, siendo causa suficiente para justificar la no emisión del voto" (artículo 10).



Además, en el mismo oficio, la jueza determinó que no deberán presentarse a votar los "electores que fueren contacto estrecho o sean considerados casos sospechosos", como tampoco aquellos que "deban permanecer aislados" por alguna de las disposiciones legales vigentes.



Para el caso de que "un elector se presente ante un local de comicio manifestando estar comprendido en alguna de las causales descriptas, no se permitirá su ingreso al establecimiento y el delegado electoral labrará un acta al respecto".