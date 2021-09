Envuelto en un escándalo, renunció el concejal acusado de corrupción

Fabián Forquera, concejal de Cambia Mendoza de Guaymallén, anunció que tomó la decisión de renunciar a su banca en el Concejo Deliberante de Guaymallén luego de ser denunciado por pedirle dinero a sus propios empleados. En concreto, quien alertó de ello fue Diego Silva, quien aseguró que durante meses Forquera lo obligó a entregarle la mitad de su sueldo.

El concejal se defendió y dijo que es todo mentira. Pero renunció a la banca. "Lamentablemente por causa de una denuncia de una mala persona, que intenta manchar no sólo mi integridad sino la de toda una Gestión Eficiente, Honesta y Transparente, preferí dar un paso al costado y afrontar está situación desde afuera, con la firme convicción de que la verdad saldrá a la luz y se probará mi inocencia, será desenmascarado el autor de esa falacia y no tengo ninguna duda que pagará por todo el mal que está haciendo. Confío en Dios y en la siembra que hice en mi vida, que me abrirá las puertas que el enemigo me cierre. Los quiero mucho y siempre estarán en mi corazón, Dios los bendiga y que sigan los éxitos!!! Hasta siempre!!!", expresó Forquera en un mensaje enviado a sus allegados luego de tomar la decisión de dejar el Concejo Deliberante.

Fabián Forquera está muy ligado a la iglesia evangélica y se autodenomina como "un hombre de fe que milita los valores de Cristo". Si bien la denuncia en su contra se presentó en el mes de marzo, recién el 31 de agosto presentó su renuncia y hoy fue aceptada por el Concejo Deliberante.

Desde el bloque de concejales de Cambia Mendoza emitieron un comunicado donde aceptan la renuncia del edil y describen que "repudian que esta situación sea objeto de una utilización político partidaria". "Entendemos que su escenario personal no está relacionado con la función que el edil desempeñaba en el Honorable Concejo Deliberante ni la del bloque que representaba", manifestaron dando a entender que el dinero lo pedía en su condición de religioso.

Desde el bloque oficialista aluden que es una utilización política, ya que el denunciante, Diego Silva, se presenta como senador provincial de Compromiso Federal. Sin embargo, Silva aclaró que la denuncia la presentó en marzo, mucho antes de que le ofrecieran una candidatura.

En diálogo con MDZ Radio el denunciante afirmó que ingresó a trabajar en el año 2019 y durante meses se desempeñó como asesor entregando la mitad de su sueldo, que oscilaba los 55 mil pesos. En este sentido, afirmó que no denunció antes la situación porque se sentía presionado por Forquera y no podía perder su trabajo. "Me sentí miserable, Marcelino Iglesias y su gente destruyeron mi economía", describió Silva y aseguró que no es el primer caso de estas características que se da en ese Concejo Deliberante.

A principios de este año fue trasladado como secretario privado y su salario pasó a ser de 84 mil pesos. Según relató en el programa "Sonría, lo estamos filmando", de ese sueldo él cobraba la mitad y la otra mitad era para pagar empleados en negro que contrataba el concejal.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Delitos Económicos.