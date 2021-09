Afirman que el voto en blanco podría darle un mensaje a los políticos en las PASO

Indecisos, indignados y campañas vacías. Desde los distintos frentes electorales reconocen que el escenario de cara a los comicios es cuando menos "extraño". Ayer una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados demostró que el 73,8% de los argentinos siente que las campañas electorales no los representan. A eso, se suma que el 51,6% de los lectores de MDZ considera que el voto en blanco le dará un mensaje a los políticos en las PASO.

La encuesta de Zuban Córdoba.

Solo faltan 10 días para las PASO y en las elecciones provinciales que ya se han realizado este año se han repetido algunos patrones. Por ejemplo, tanto en Salta como en Corrientes el porcentaje de votantes bajó considerablemente respecto a elecciones anteriores. El presentismo rondó el 65% cuando en 2017 en Corrientes había votado el 77% del padrón.

A eso, se suma que en Salta el voto en blanco quedó en tercer lugar con un 13% de los votos, solo superado por el oficialismo salteño y Juntos por el Cambio. Estos síntomas generan incertidumbre para los distintos frentes electorales respecto a lo que pueda llegar a ocurrir este 12 de septiembre. Sobre todo teniendo en cuenta que encuestadores como Elbio Rodríguez hablan de hasta un 40% de indecisos en la provincia de Mendoza.

Ante escenario particular MDZ realizó una pregunta puntual a sus lectores: ¿creés que el voto en blanco puede ser un mensaje a los partidos políticos en estas PASO?

Participaron 19.511 personas y el 51,6% de los encuestados se inclinó por el si. Mientras tanto, el 48,4% sostuvo que el voto en blanco no dará un mensaje a la dirigencia política. Según el secretario de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín, el voto en blanco expresa la disconformidad con todos los precandidatos" que se presentan a las elecciones.

"El voto en blanco en primer lugar es un voto válido, está contemplado como tal en la ley nacional y provincial y significa que alguien no vota por las cinco categorías o no vota por alguna de las cinco categorías. Porque no le resulta interesante o buena las alternativas, entonces cumple con el deber de votar, va a la votación y de alguna manera expresa la disconformidad con los precandidatos de esta forma", describió Albarracín.

Consultado sobre el efecto del voto en blanco, Albarracín aclaró que no es cierto que beneficie a un candidato o al "ganador". "El voto en blanco no se adjudica en ninguna candidatura en particular, ni tampoco influye en la distribución de candidaturas", describió.

La campaña electoral está entrando a su recta final y a medida que se acorta la cuenta regresiva hasta el 12 de septiembre se intensifican las campañas para cautivar a esa porción de la ciudadanía que aún no define su voto.