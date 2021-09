Trataron de "falso" al argumento de Rodríguez Larreta para eliminar las indemnizaciones

El abogado laboralista León Piasek aseguró hoy que "es falso" el argumento de Juntos por el Cambio (JxC) en cuanto a que eliminar las indemnizaciones de las leyes laborales garantiza el aumento de puestos de empleo y argumentó que, por ejemplo, durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, "con las mismas leyes laborales" actuales "se lograron entre 5 y 6 millones de nuevos puestos de trabajo".



"Está comprobado en todas partes del mundo que contratar trabajadores depende de la política económica y de otros factores ajenos a la normativa laboral", afirmó Piasek y remarcó que la propuesta de JxC, anticipada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta contrasta con "estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", que aseguran que "no ocurre en ninguna parte del mundo" que aumente el trabajo si se elimina la indemnización.



Además, planteó que el empresario, cuando contrata, no está pensando en despedir, sino "en nuevas líneas de producción, el crecimiento del negocio y nuevas aperturas".





"El ejemplo más cercano son los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), que con la mismas leyes se lograron entre 5 y 6 millones de puestos de trabajo", planteó Piasek e insistió: "Es falso lo que dice Larreta que así se puede ayudar a contratar más trabajadores". Para el letrado, la propuesta de JxC "no tiene lógica, no favorece ni siquiera a los empresarios y es generar un conflicto donde no lo hay".



"Cuando (Larreta) dice que hay muchos juicios laborales, eso no es así; no hay una industria de los juicios laborales, sino una industria de incumplimientos; hay juicios porque algunos empresarios no cumplen con los salarios o con las reparaciones producto de accidentes laborales; ningún trabajador quiere pasar por un juicio eterno", sostuvo en declaraciones a Radio 10.



La propuesta de varios dirigentes de JXC -impulsada por Rodríguez Larreta- pasa por eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) ante eventuales pérdidas de puestos laborales o cese de actividades.





El proyecto busca instituir el SIG como instrumento y fondo de capitalización "que permita indemnizar con remuneraciones mensuales a los trabajadores en relación de dependencia ante eventuales despidos o cese de actividades acorde la cantidad de años de aportes al mismo por parte de los trabajadores en equivalencia con sus años de antigüedad".



El texto fue presentado días atrás en la Cámara de Diputados y lleva las firmas de los diputados del PRO, Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni y el radical Federico Zamarbide.