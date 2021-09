La confesión del "Chino" Navarro sobre la caída de imagen del peronismo

Fernando "Chino" Navarro, secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, fue tajante y reconoció las flaquezas del Gobierno nacional, tras la salida a la luz de la foto de Sofía Pacchi.

“Tenemos una encuestadora que no está contaminada de las operaciones políticas que nos marcaba que nosotros como gobierno estábamos en caída libre hace 30 días. Caíamos, caíamos, caíamos”, comentó al referirse a las causas de la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas PASO.

“Empezamos a caer desde que apareció la primera denuncia de una señorita que había estado en una revista con poca ropa, desde que empezaron las conjeturas de visitas de mujeres a Olivos. Desde antes del cumpleaños de Fabiola empezamos a caer. Yo lo veía todos los días porque lo primero que hacía cuando me levantaba era mirar las encuestas. Esa encuestadora había cerrado ese domingo 0,7 arriba provincia de Buenos Aires. No la quise creer. Estábamos en empate técnico”, señaló a FM Milenium.

Respecto de la crisis económica que atraviesa Argentina, Navarro mencionó que los indicadores comenzaron a caer décadas atrás. “En el ‘75 Argentina tenía un dígito de pobres, un dígito de desocupados, 82% de trabajadores formales y una deuda de siete mil millones de dólares. Desde la dictadura de Videla y Martínez de Hoz no paramos de caer, en democracia también seguimos cayendo. Salvo algún momento de Néstor y Cristina, donde parecía que frenábamos esa caída, a la larga no pudimos revertirla y terminó ganando Macri”.

Navarro junto al presidente Alberto Fernández.

Haciendo hincapié en las elecciones y en aquellos votos que no consiguió el oficialismo, manifestó que “perdimos muchísimos votos con respecto a la última elección de hace dos años. Si te abandonan millones de personas que votan a la oposición o que no van a votar, significa que lo que hicimos no alcanzó, o no lo visualizaron, o fue insuficiente, o llegó tarde o no llegó”.

“No podíamos corregir la distancia entre nuestra gestión y la problemática cotidiana de la mujer y el hombre de a pie. No entendíamos a veces temas vinculados a lo social, lo productivo, la seguridad, la educación, más allá de que tengamos la mejor intención. La pandemia lo agudizó. No teníamos cable a tierra. No sabemos, los políticos oficialistas y opositores, todavía la profundidad de la pobreza estructural en la Argentina. Esa distancia, más allá de que podemos encarar políticas correctas, hace que la sociedad nos vea lejos”, reconoció.

En tanto a las fuertes internas que vive el Frente de Todos, contó: “Somos una coalición, tenemos diferencias, pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo. La gente nos dice ‘no se peleen’, quieren que les resolvamos los problemas”. Y, en relación a las salidas de algunos miembros del Gabinete nacional, concluyó: “No me gustó que muchos ministros salgan a decir ‘renuncio’”.