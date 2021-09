Ruta del dinero K: el juez debe tomar una decisión sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner

La Sala 2 de la Cámara Federal ordenó al juez Sebastián Casanello, a cargo de la causa que investiga la Ruta del Dinero K, que tome una decisión urgente respecto a la situación penal de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Concretamente, si la procesan o la sobreseen en el expediente por el que fue condenado Lázaro Báez y sus hijos.

El fallo al que tuvo acceso MDZ solicita una rápida decisión teniendo en cuenta que a CFK se le dictó “falta de mérito”, una decisión intermedia entre un procesamiento y un sobreseimiento. Casanello la había llamado a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex presidenta no era parte del Ejecutivo.

Asimismo, se confirmó el procesamiento dictado contra un cómplice clave de Lázaro Báez, Néstor Carlos Ramos, dueño de Helvetic Service Group, quien fue apuntado como pieza clave en la estructura que le permitió al ex socio de Cristina lavar 33 millones de dólares.

En 2019, se le pidió a Casanello que incorpore al expediente las declaraciones realizadas por el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares y el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, en la causa de los Cuadernos de las coimas.

La Cámara le ordenó al juez que, una vez incluidas en la causa las mencionadas declaraciones, se enfrente a la ex presidenta con esos dichos, lo que demandará una nueva citación e indagatoria.

Noticia en desarrollo...