José Luis Ramón reveló detalles de la relación interna del Frente de Todos

A pocos meses de sumarse al Frente de Todos el diputado nacional José Luis Ramón ha quedado en medio de una complicada situación interna que afecta al peronismo en todo el país. La derrota del domingo en las urnas ha generado un "pase de facturas" entre intendentes, gobernadores y el kirchnerismo duro. Si bien Ramón se mostró de acuerdo con el gesto de los ministros que pusieron su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández, también dio detalles de la relación que existe en el PJ mendocino.

Ramón dijo tener una muy buena relación con el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, uno de los funcionarios que puso a disposición de Alberto Fernández su renuncia. En este sentido, defendió el gesto de ofrecer su renuncia pero aclaró que no cree que esto signifique una crisis interna.

Al mismo tiempo, reveló detalles sobre la situación interna que se vive en el Frente de Todos en la provincia de Mendoza. "Protectora tuvo una reunión el martes de la mayoría de los referentes para duplicar y multiplicar nuestras propuestas para cambiar problemas estructurales. Anabel Fernández Sagasti ha designado como jefe de campaña a Martín Aveiro y está convocando a todos los actores del frente a una reunión para analizar de qué manera vamos a hacer nuestra propuesta electoral de cara a noviembre", señaló.

Lucas Ilardo y Martín Aveiro.

Justamente, celebró es cambio de jefe de campaña y dijo que Lucas Ilardo "tenía una visión de la campaña que resultó poco efectiva". "Creo que a partir de entender eso que es una autocrítica y a partir de eso el cambio por Martín Aveiro tendrá otra visión diferente de cómo llevar la propuesta. Es sano. Es un cambio que genera oxígeno que necesitan quienes dirigen la campaña para hacer las propuestas", manifestó en MDZ Radio.

Al ser consultado sobre el estado de relaciones entre los intendentes y La Cámpora en Mendoza, Ramón se escudó en que lleva poco tiempo en el frente como para conocer detalles pero no esquivó la pregunta. #La relación entre La Cámpora y los intendentes la veo bastante bien. Es una relación, en el poco tiempo que llevamos en el frente, en la que se ponen de acuerdo. Discuten temas, pero luego se acuerdan", aseveró.

Por otro lado, defendió el peso de Protectora dentro del Frente de Todos y puso sobre la mesa los resultados que obtuvieron sus listas de concejales en los departamentos en los que llevaron listas colectoras. "Nosotros como Protectora fuerza política no somos invitados. En Alvear 41% de los votos en Godoy Cruz 47% en Guaymallén 18%, etc", manifestó y dio a entender que el Frente de Todos perdió en Maipú y San Rafael porque no le permitieron presentar candidatos propios.

"Nuestra fuerza política está interviniendo activamente. No lo pudimos hacer en San Rafael y Maipú porque por acuerdo no presentamos colectoras allí pero podríamos haber sumado más votos", finalizó.