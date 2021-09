Fernanda Vallejos y un mensaje en clave de extorsión

Surgida de la cantera de económicas de la UBA, Vallejos se hizo un lugar en el corazón de Cristina Fernández de Kirchner por su encendida defensa de las políticas económicas del proyecto “kirchnerista”. En sus propias palabras, “militaba en el Frente Grande y ahí conocí a Mariano Recalde e Ivan Heyn. Axel Kicillof ya tenía un nombre en la militancia universitaria”.

Esas relaciones le permitieron obtener un empleo público que, a su vez, le dio acceso a los contactos y las relaciones que le permitieron instalarse como una militante mediática del “proyecto” en cuanto programa televisivo se debatiera la política económica. En 2015, buscó ser diputada, pero no lo logró. Dos años después, en 2017, obtuvo su revancha. Fue ungida por el dedo de Cristina Fernández, medalla que se cuelga orgullosa cuando trata a Alberto Fernández de “okupa” y habla de la campaña que se “bancaron” con la jefa de ese proyecto político del que Vallejos se siente accionista con derecho a veto.

Pero de lo que no habla, es de su delicada situación procesal por falsedad ideológica de instrumento publico.

Así lo revelo el abogado José Mangiocalda en la F.M. 99.9 de Mar del Plata el 12 de Marzo de 2020, en plena “cuarentena”. Denunció que, entre 2010 y 2015, Vallejos se desempeñó en tres trabajos simultáneos en el estado nacional. En palabras del denunciante: “Haber llevado adelante tres tareas al mismo tiempo, debe ser difícil. Era un contrato en el ministerio de Economía, otro en la Cámara de Diputados y otro en el Senado. No denunciamos la superposición, sino algo más grave, que es falsedad ideológica de instrumento público que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión. Esto se debe a que, cuando ella accede al tercer cargo, debía completar una declaración jurada indicando si tenía o no otros cargos, porque es un requisito no tener cargos previos. Ella entregó un formulario donde no dice que tenía otros cargos”.

Mangiocalda asevera que, por haber efectuado esta denuncia, la pasó muy mal, siendo perseguido y humillado en las redes sociales. Fue citado a declarar por el juez Canicoba Corral en 2020. Luego, la pandemia coloco en “hibernación” a la justicia. Cristina no es la única que está preocupada porque un cambio político despierte al sistema judicial.

Fernanda Vallejos un claro exponente de quienes creen que el poder es un absoluto, y que la independencia de poderes es una abstracción burguesa e incómoda.