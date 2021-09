El sorpresivo guiño de Javier Milei a Mauricio Macri de cara a 2023

El candidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, sorprendió al asegurar que está dispuesto a sentarse a dialogar con el expresidente Mauricio Macri sobre la posibilidad de participar en una gran PASO opositora para sacar al kirchnerismo del poder en 2023.

En diálogo con el periodista Baby Etchecopar, Milei celebró la autocrítica que ha realizado Macri y reconoció que se sentaría a dialogar con él.

"El ajuste lo tiene que pagar la casta política, no la gente. Hay que volver a abrazar las ideas de la libertad. Este gobierno quiere arreglar los problemas tirando nafta al fuego", agregó Milei.

El expresidente Mauricio Macri ya había expresado que comparte muchas ideas con Javier Milei.

"Me preocupa que crean que la receta es darle rosca al gasto público con emisión. Se puede generar algo peor al Rodrigazo. Pueden generar un desastre, con una pobreza del 75%", fue el sombrío pronóstico de Milei.

"Alberto Fernández es un cadáver político. Yo le recomiendo que ponga la casa en orden y pague el costo político para dejar un país ordenado. De esa manera la historia lo va a recordar bien", agregó Milei.

Javier Milei sorprendió con la gran elección que hizo en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien Milei dijo que se sentaría a dialogar con Macri, marcó un límite al referirse al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. "Con Larreta no me juntaría porque es parte del problema. Larreta no cree en el liberalismo. Tengo muy buena relación con los halcones, pero no con las palomas", completó el economista liberal.

"Para sacar al kirchnerismo en 2023 estoy dispuesto a formar parte de una gran PASO opositora. Estoy dispuesto a entrar en esa contienda", cerró Milei.