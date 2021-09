Aspirantes a residentes denuncian irregularidades en los exámenes y exigen una nueva evaluación

Más de 20 mil profesionales de la Salud tenían que rendir sus exámenes para acceder a las residencias, el examen era de forma virtual y tenía una duración de 8:00 a 10:30 horas. Los aspirantes denuncian que hubo errores en la presentación de las evaluaciones, padrones incompletos y páginas caídas, entre otras situaciones traumáticas como la suspensión en dos oportunidades de la prueba.

Bruno Magni es cirujano y necesitaba ingresar a la plataforma para rendir su examen y continuar con su especialidad. En diálogo con MDZ resaltó que a la hora de rendir se encontró con 100 preguntas no relacionadas a sus estudios. "Todas las preguntas eras de clínica médica, algo que no tenía sentido cuando mi especialidad era a cirugía general", relató el profesional.

Testimonio de un aspirante a la residencia

"Rendíamos el examen los profesionales médicos y no médicos, el año pasado se realizó de forma virtual debido a la pandemia pero este año solicitamos que fuera presencial porque las condiciones estaban brindadas", describió Magni. En la previa a la evaluación hubo dos cambios de fecha, el primero para el 9 de septiembre y el segundo para el 14 de septiembre.

Uno de los problemas principales en el cambio de fecha se produjo porque "hackearon" la plataforma del Ministerio de Salud de la Nación y por tal motivo hubo demoras en el acceso a los datos de los inscriptos. "Estábamos a cuatro días de rendir y no se podía ingresar a la plataforma. La provincia enviaba la información a Nación y ellos no respondían. Yo me enteré que rendía a las 2 am de ayer", resaltó el cirujano.

Las repercusiones no se demoraron en llegar y dos diputadas nacionales, Claudia Najul y Jimena Latorre, hicieron público el reclamo a través de las redes sociales. "Hoy les negaron la oportunidad de rendir la residencia a miles de médicos", expuso Latorre y aprovechó para tirar un palo contra el Gobierno nacional: "Ahora son Ministerio".

Jimena Latorre, diputada radical.

Por otro lado, la diputada Najul, expuso "¿Vuelven los espectáculos masivos, el fútbol con público, pero no pueden organizar un examen para que miles de jóvenes completen sus estudios en un área tan importante y sensible como la salud pública? Después no pregunten por qué la gente no los vota. Impresentables".

Claudia Najul diputada nacional

En la Legislatura provincial, la presidenta de la Comisión de Salud, Hebe Casado, tuvo una reunión con los aspirantes a residentes donde recibió un petitorio para que fuese elevado a las autoridades competentes para que el examen se realice nuevamente de manera presencial.