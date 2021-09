Luis Juez no se guardó nada y lanzó fuertes acusaciones contra el Gobierno nacional

El diputado nacional y candidato a senador por Córdoba, Luis Juez, cargó contra el Gobierno nacional y comparó al peronismo con la Gestapo, la policía secreta del Estado Nazi, manifestando que utilizan la misma estrategia para obtener votos.

"El enemigo es el que tiene de rodillas, el que está paveando mientras tiene 115 mil muertos, el que tiene 20 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza. No es Mario Negri ni la interna de Cambiemos. El enemigo es el que te cerró las escuelas y le dio más clases presenciales a Dylan que nuestros hijos", indicó Juez a Radio Rivadavia.

Asimismo, el legislador hizo alusión al reciente apoyo del Indio Solari al ministro del Interior, Wado de Pedro, y fue irónico al respecto. "Son estos guachos que creen que porque el Indio Solari te tira un tuit la gente, son todos cabezas de termo y te van a ir a votar. Estos que creen que la agenda judicial de Cristina Kirchner es la agenda de la gente y a ese es al que vamos a enfrentar el 14 de noviembre", señaló.

Y agregó: "El kirchnerismo si gana va por todo y si pierde va por todo. Por la agenda de Cristina, que es la agenda judicial, el resto no les importa. Ahora se va a venir un festival de subsidios, de planes, de multiplicación de efectos como si la gente fuese estúpida. La gente de no es tonta, en 40 o 50 días no vamos a hablar de educación, como mejoramos la matriz educativa, qué hacemos con el tema impositivo, como permitimos que las pymes puedan contratar y dar empleo".

Luis Juez le ganó la interna a Mario Negri en Córdoba y será candidato a senador.

Por otro lado, el controversial político realizó una comparación entre el kirchnerismo y la policía secreta del nazismo. "En algunos lugares va a actuar la Gestapo, van a empezar a pasar lista. Se van a poner pesados, intensos. Lo digo porque conozco de lo que estoy hablando, van a empezar a repasar: 'Quién te crees que sos vos, quién te dio derecho a tomar decisiones, porqué se te ocurrió que no podías votarnos'. Ahora los van a ir a buscar a todos", esgrimió.

Y concluyó: "Probablemente Cristina, que les tiene asco a los barones del conurbano, ahora les va a dar todo el poder. Los tipos le deben estar diciendo: 'Viste, que vos querías que tu hijo armara la lista con sus amigos. Bueno, mirá lo que mueve los amigos de tu hijo'. Hay que pedirle a la gente que aguante, son 60 días".