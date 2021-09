Victoria Tolosa Paz confesó que "lo de la foto en Olivos" influyó en la derrota

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz reconoció que "lo de la foto en Olivos" influyó en la dura derrota electoral que sufrió el Frente de Todos en las elecciones PASO del domingo.

"Cuando ves un resultado con semejante contundencia, debe haber una multiplicidad de factores que hacen que ese voto de no acompañamiento al Gobierno se exprese en las urnas. Posiblemente lo de la foto en Olivos influyó, como influye la inflación, la pérdida del salario o no poder recuperar miles de puestos de trabajo. Hay muchas cosas que influyen, yo pongo el foco en las que podemos solucionar", sostuvo Tolosa Paz.

Y agregó: "El pasado y los errores que hemos cometido no los podemos solucionar. No podemos volver el tiempo atrás. Pero sí para adelante podemos cambiar la caja de herramientas que utilizamos para transformarle la vida a la gente".

Victoria Tolosa Paz realizó una dura autocrítica.

En diálogo con Radio Con Vos, Tolosa Paz reconoció la dura derrota y realizó una fuerte autocrítica. "Las herramientas públicas que nosotros podemos entender no llegaron a lo profundo de los hogares. En el día de ayer que nos dijeron 'así, no'. Y esto sucedió en cada una de las provincias así que es un trabajo de reconstrucción en la toma de decisiones muy profundo", señaló.

"Cuando digo 'así no', es a las relaciones personales que tenemos dentro del Frente, a las formas, a las herramientas que utilizamos, a la comunicación...Todo eso es 'así, no'. Y todos esos 'así, no' van a abrir una llave de resoluciones que tendremos que darles", agregó la candidata en la provincia de Buenos Aires.

Para Tolosa Paz, la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez influyó en el resultado.

"Anoche lo escuché al presidente hacerse cargo de la derrota electoral. Y creo que todos queríamos hablar y ponerle palabras a lo que nos pasaba. Pero creo que él se puso en el lugar que correspondía y lo afrontó", consideró Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz reconoció la contundente derrota electoral.

"La derrota fue prácticamente en todo el país y él quiso agarrar el micrófono para hablarlo con todos los argentinos. Somos Gobierno en la nación y en la Provincia, tenemos que trabajar. Más allá de las elecciones, hay que trabajar para darle un norte a lo que pide la gente y reconstruir la vida de todos. Hay que trabajar", completó la candidata a diputada del Frente de Todos.

"Está claro que las expectativas de ese contrato social que firmamos hace 20 meses de hacernos cargo de resolverle los problemas a la gente no sucedió. Ahora hay que empezar a trabajar en qué herramientas aplicar para definitivamente transformarle esa vida a las personas que además confían en la política", cerró Tolosa Paz.