Rodríguez Larreta y un contundente análisis sobre el triunfo de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta se manifestó tras la contundente victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones PASO de este domingo y sentenció: "Los únicos que podemos decirle basta al kirchnerismo somos nosotros". El jefe de Gobierno porteño y uno de los líderes de la oposición habló desde un vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es muy importante consolidar una oposición. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo”, afirmó Larreta.

E insistió: "Los únicos que podemos decirles basta somos nosotros por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores en las elecciones de noviembre”.

“Y no solo para decir basta, sino también para proponer iniciativas, para proponer leyes que permitan de una vez por todas tomar la decisión de luchar contra el narcotráfico, de mejorar la seguridad, para proponer leyes que generen trabajo, para proponer leyes que hagan que el Gobierno no deje nunca más a los chicos sin ir a las escuelas”, añadió.

Al mismo tiempo, destacó que “Todo eso es lo que podemos hacer consolidando el resultado de la elección de ayer en la conformación de una oposición unida”.

“Vemos una luz de esperanza, vemos que juntos podemos construir un futuro mejor, que se puede. Vemos que hay una alternativa en la Argentina que trabaja por la seguridad, por la educación, por la generación de trabajo para todos”, agregó respecto a sus sensaciones tras la victoria de su partido.

“Les pido de corazón que nos sigan acompañando de acá a noviembre, no solo para consolidar la elección, sino también para seguir creciendo”, expresó.

En tanto, le habló a la militancia y le pidió “hablar con los que no fueron a votar o algunos que votaron a expresiones más minoritarias para que todos juntos no solo le pongamos un basta al gobierno, sino que podamos proponer y trabajar para un futuro mejor”.

Sobre el final, volvió a manifestarse respecto al kirchnerismo y sentenció: “Hubo una voz muy clara, una voz de los argentinos que le dijo al Gobierno basta, basta de este rumbo, basta de querer avanzar sobre las instituciones, basta de estas idas y vueltas, de no tener un plan, no tener un rumbo claro, de las improvisaciones. Basta de promover que los chicos no hayan estado en las aulas, basta de no tener una decisión política clara para luchar contra el narcotráfico y la inseguridad. Basta, eso es lo que dijimos los argentinos”.

Y concluyó: "Queremos un país con los chicos en las aulas, como hicimos en la ciudad desde el 17 de febrero, un país en libertad donde se promueva la generación de trabajo, donde podamos salir libremente a la calle y disfrutar y un país federal. Es lo que queremos y votamos ayer”.