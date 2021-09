Martín Lousteau dijo en qué debe seguir trabajando la oposición más allá del triunfo en las PASO

El senador nacional porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau, aseguró hoy que hubo un "voto castigo" al Gobierno nacional en las PASO y destacó la "validación" que recibió el frente opositor al cual pertenece.



"Claramente hubo un voto castigo al Gobierno nacional, de una magnitud sumamente grande", dijo Lousteau a Radio con Vos.



Asimismo, marcó: "Juntos por el Cambio tuvo una validación que en parte es por mérito propio y parte por el enojo de la sociedad con el Gobierno".



El senador nacional por la Unión Cívica Radical recordó su recorrido por "13 provincias durante la campaña apoyando candidatos" de JxC y aseguró que tenía "la sensación de que algo por debajo estaba ocurriendo". En línea con eso, aseveró: "No me imaginé que lo que iba a decidir la ciudadanía iba a ser tan contundente".



Lousteau expresó que "no es una reivindicación" de JxC sino "una sociedad cansada, golpeada, dolida, angustiada" y afirmó que la gente ha descubierto en la pandemia que hay "una degradación del Estado".



Los resultados electorales muestran que "hay que reconstruir el mercado", acotó.



"La sociedad está pidiendo un Estado mejor. Que si pagás impuestos te llegue, que puedas educar a tus hijos, que pueda brindarte salud, que pueda pensar cuáles son las obras de infraestructura principales que necesita Argentina", desarrolló. Y planteó que JxC tiene que "debatir cómo ve el futuro con una alianza que tenga mucha mayor consistencia".



El exministro de Economía deslizó sobre el Gobierno nacional que "funciona de una manera bastante particular" y le adjudicó "desequilibrios internos muy fuertes", en un momento en el que "está afrontando una derrota muy fuerte, que le hará repensar algunas responsabilidades".



Sobre el futuro político en la ciudad de Buenos Aires, el exembajador en los Estados Unidos precisó: "Quiero conformar una fuerza que tenga capacidad de pensar y tener otro país. Me parece más interesante participar del debate que pensar cuál es mi lugar personal".



Además, analizó que "en esta elección hubo algo más importante que la revalidación personal".



"La adhesión de Facundo Manes hizo que Juntos por el Cambio tenga una extraordinaria elección. En ciudad de Buenos Aires creo que hubo un aporte muy grande de Martín Tetaz y el resurgimiento de Ricardo López Murphy. Ahí tenés lo importante de complementar colectivamente elecciones discutiendo profundamente qué tipo de país eso conlleva", destacó Lousteau sobre su alianza.



Acerca de la candidatura del referente del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo: "Lo primero que quiero hacer es felicitarlo por su elección. El discurso más agresivo de Milei se ve que interpela".



Y concluyó: "A mí no me gusta el debate público de esas características. Cuando se debate a los gritos se debate poco".