Los ánimos de Frente de todos: de festejos anticipados a desazón y lamentos

La noche para el partido oficialista y sus seguidores fue un verdadero sube y baja de emociones. Lo que surgió como un festejo prematuro rápidamente se transformó en una derrota trágica, la cual culminó cuando el presidente, Alberto Fernández, salió a expresarse tras los duros resultados.

La jornada en las afueras del recinto kirchnerista comenzaba teñida de esperanzas y alegría. Gente de todas las edades empezaban a acercarse para mostrar su apoyo al Gobierno.

“Bueno yo vine acá porque creo hay que festejar, es una gran elección después de tanto tiempo sin vernos, es un momento de reencuentro que hay que sentirlo acá, hay que vivirlo con los compañeros y compañeras”, expresaba un joven cuando comenzaban a salir los primeros resultados de las urnas.

A su vez, otro de los tantos simpatizantes del Frente de Todos manifestaba: “Vengo a apoyar a este Gobierno, tengo 73 años y participó de todas las fiestas del peronismo, y no me iba a perder esta. Tengo 73 años y voy a votar hasta el día que me muera"

Poco a poco el clima festivo comenzó a deteriorarse a medida que la noche avanzaba, y con ella, el recuento de votos en las urnas a lo largo y ancho del país. A pesar de que en una primera instancia se esperaba una larga rueda de prensa, con una lista extensa de oradores en el interior del búnker, tan solo fueron siete (contando al presidente) los que se mostraron frente a las cámaras.