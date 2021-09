Las extrañas propuestas del kirchnerismo duro para revertir la derrota

La exembajadora en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, realizó un insólito diagnóstico sobre las razones por las cuales el Frente de Todos sufrió una dura derrota electoral en las elecciones PASO del domingo y enumeró una serie de extrañas propuestas para revertir el resultado de cara a las elecciones de noviembre.

"El manejo de la pandemia no es bueno. El gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para SALVAR VIDAS", se quejó la militante kirchnerista, quien aboga por mayores restricciones para combatir la pandemia.

"La política de medios del gobierno es inexistente. No podemos echarle la culpa a Clarín y no hacer nada, evitar reponer la Ley de Medios, organizar medios comunitarios, dar mensajes claros con comunicadores, información y propuestas inteligibles", agregó Castro en su cuenta de Twitter.

Las extrañas propuestas de Alicia Castro para revertir el resultado de la elección.

"Hace un tiempo @CFKArgentina denunció que hay “funcionarios que no funcionan”. Sin embargo, nada cambió. Reconocerá hoy el gobierno que no puede ubicar a sus amigos y candidatxs en puestos clave, sino a servidores públicos reconocidxs, accesibles y comprometidos?", agregó la militante kirchnerista.

"Sufrimos durante el macrismo el armado de causas judiciales contra los dirigentes políticos opositores. Hoy Argentina aún tiene presas y presos políticos. No es justo. La ciudadanía reclama y merece una Reforma Judicial. Es hora", añadió Castro.

Alicia Castro pidió "más kirchnerismo" en su cuenta de Twitter.

"Hay demandas claras sin atender: por ejemplo la nacionalización del comercio exterior, el fin de la concesión de la Hidrovía Paraná. Es un clamor popular. ¿Por qué no escucharlo?", agregó la ex embajadora en Venezuela.

"El Frente de Todos nació como una coalición electoral, pero está aun pendiente que funcione como una coalición de gobierno. @CFKArgentina, el kirchnerismo que aportó votos, historia, energía, estrategias. está escasamente representado en las políticas", sostuvo Castro.

Alicia Castro pidió que avancen contra la Justicia y los medios.

Y completó: "¿Quién paga la cuenta de la pandemia? Hora de hacer grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal. Que paguen mas los que más tienen. Impuesto a los sectores beneficiados: telecomunicaciones, sector farmacéutico, sector del comercio virtual".

"ENCUESTADORES GO HOME. Todos fallaron. No predijeron la derrota del Frente de Todos a lo largo y ancho del país, ni el voto en blanco. Sería mejor que el gobierno escuche al pueblo. Precios de alimentos y medicamentos inaccesibles, sin controles. Sin plan y sin esperanzas, no hay votos. El presidente @alferdez prometió escuchar el contundente mensaje de las urnas. Sugirió que cambiará el rumbo y que termina su gestión en dos años. Hora de escuchar a la mayoría de votantes que lo llevamos al poder. No queremos al amigo Larreta de presidente, pero tampoco a Massa", cerró su extraño diagnóstico la ex diputada nacional.