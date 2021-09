Javier Milei festejó que 1 de cada 4 porteños votó al liberalismo

Javier Milei sorprendió en las elecciones y alcanzó el 13%, posicionándose como la tercer fuerza en la Ciudad de Buenos Aires. En un búnker lleno de alegría, euforia, y esperanza, el precandidato le agradeció profundamente a sus votantes, a su equipo y a su hermana Karina por haber dado pelea con él todos los días. “Hoy el liberalismo representa el 25% de los votos en la capital federal, y estamos en condiciones de dejar al kirchnerismo en el tercer lugar”, aseguró.

La sumatoria entre los 13.64% de Javier Milei, y el 11.34% de Ricardo López Murphy da un total cercano al 25% y llena de ilusiones a los liberales y al economista en su primera participación política. En sus discursos dijo firmemente “acá no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones que ya están despiertos”. Más tarde tuiteó una foto que dice: "Si el León ruge ¿Quién no temerá? Si habla Jehová El Señor, ¿Quién no profetizará? -Amós 3:8".

El equipo de Avanza la Libertad de Capital Federal, se reunió luego de dialogar con la prensa, con los militantes del partido que se encontraban afuera del bunker. Sin cámaras y en un cálido clima donde se notó a los principales candidatos emocionados hasta las lágrimas, proclamó: “Hoy la sociedad dijo que está harta de esta casta política empobrecedora, y la única solución es el liberalismo. Hoy empieza la reconstrucción de la Argentina”.

El economista le pidió a sus votantes que las ideas de la libertad no se queden únicamente en sus actos o pensamientos, sino que las promulguen por todo el país “queremos que todo el país sepa qué es lo que pensamos”, afirmó.