Vencedores y vencidos en Córdoba, la provincia más anti K

Juntos por el Cambio obtuvo en Córdoba el 47% de los sufragios frente al 24% de Hacemos por Córdoba, el partido liderado por el gobernador Juan Schiaretti y que competía en estos comicios con su esposa, Alejandra Vigo, como cabeza de lista para el cargo de senadora y con Natalia de la Sota como candidata a diputada, la hija del fallecido exgobernador Juan Manuel de la Sota.

De alguna manera puede decirse que el resultado no fue sorprendente, como no lo fue tampoco el exiguo 10% del kirchnerismo con Carlos Caserio aspirando al senado y Martín Gill en la candidatura a diputado, todo lo cual convierte a la provincia mediterránea en la más anti-K del país. En cierto sentido puede decirse que no es noticia la derrota K.

Sin embargo, y a pesar de lo que pronosticaban las encuestas previas, finalmente y a la hora de la verdad sí hubo sorpresas y precisamente dentro del partido triunfante, el único en el que se dirimía una interna, la que tuvo lugar entre los candidatos apoyados por Patricia Bullrich -Luis Juez y Rodrigo De Loredo, Cambiando juntos- y los bendecidos por Mauricio Macri, Mario Negri y Gustavo Santos, Juntos por Córdoba.

Gracias @PatoBullrich por el apoyo! Este domingo empezamos a construir una nueva esperanza. #EsAhorauD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/zSZx2GJP0r — Luis Alfredo Juez (@ljuez) September 7, 2021

Si bien Mario Negri felicitó a la fórmula vencedora muy temprano, a las 20.45, y ofreció un claro mensaje de unidad para las elecciones del 14 de noviembre, a nadie le pasa desapercibido que los resultados de esta noche son un golpe importante para el expresidente, cuyo apoyo a la lista perdedora fue públicamente cuestionado por Héctor Baldassi y con no poca dureza, y quien también había propuesto a Santos como candidato a la gobernación para 2023, apuesta que muy seguramente deberá repensar.

Como siempre en los últimos años, Juan Schiaretti ha salido bien parado. Si los datos de esta noche se repitiesen en las elecciones legislativas de noviembre el kirchnerismo terminaría perdiendo a un senador nacional. Carlos Caserio, quien busca ser reelecto, cedería ese lugar a Alejandra Vigo, cabeza de su lista.