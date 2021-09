Luis Juez compite con Mario Negri en Córdoba: "Estoy tranquilo"

El precandidato a senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, realizó su voto en la capital cordobesa y luego brindó declaraciones a la prensa, a la que le señaló que desde su espacio hicieron "una campaña fuerte, intensa, inteligente, con mucha presencia en toda la provincia".

"Todas las elecciones son particulares para mí", señaló Juez

Además, llamó a la gente a participar: "Si no te gustan un montón de cosas, participá, porque si no las cosas no cambian". También se refirió a las demoras que vivieron algunos colegios durante las primeras horas. De hecho, hubo escuelas que abrieron sus puertas recién una hora más tarde de lo previsto por la falta de autoridades de mesa.

Luis Juez transita una interna con Mario Negri

Al respecto, indicó: "Advertimos que esto iba a pasar, porque después de 18 meses de que la gente haya estado guardada, era posible que las autoridades de mesa no se presentaran".

"Todas las elecciones son particulares para mí", dijo para referirse a esta jornada de sufragio.