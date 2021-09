La perlita de Cornejo: después de votar se fue con un peronista

El actual diputado nacional y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegó a la escuela Julio Lemos, ubicada en el departamento de Godoy Cruz, de Mendoza, alrededor de las 10.30. Antes de emitir su voto, brindó declaraciones a la prensa. Entre otras cosas, dijo que después de votar se iría a tomar café con un amigo. Pero, ¿con quién?

Alfredo Cornejo dijo que después de votar, se irá a tomar café con un amigo | Foto: Maximiliano (Chimi) Ríos, especial para MDZ

Si bien no especificó con nombre y apellido quién es ese amigo, sí lanzó una carcajada porque aseguró que "decir su nombre va a generar polémica y falsas hipótesis". Al respecto, añadió: "Es un amigo peronista".

"Es un amigo de la vida", dijo. Y agregó entre risas: "No puedo decir su nombre porque lo van a retar". Ni siquiera quiso dar las iniciales del nombre. Por último, explicó que no tenía nada previsto para el almuerzo, pero que esperaba que no fuera asado: "Ayer comí asado", dijo, así que esperaba que no se repitiera el menú.