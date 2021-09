Emotivo mensaje de Esteban Bullrich pidiendo la unidad de los argentinos

El senador nacional Esteban Bullrich subió un emotivo mensaje de video en sus redes sociales luego de confirmarse la victoria de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y pidió a los argentinos que "trabajemos el uno con el otro" para superar una "división" que "solamente destruye" y cuyos resultados son "inaceptables".

Desde el búnker de Juntos por el Cambio en Costa Salgueiro, Esteban Bullrich grabó un video en el cual les agradece a quienes votaron por la coalición opositora en estas elecciones primarias, y a las personas que no concurrieron a las urnas les dijo que para las generales de noviembre "voy a insistir en que vayan" a votar porque "yo no me rindo".

"Vimos momentos muy difíciles y más allá del resultado de la elección, creo que no hay nada que festejar. La gente la está pasando muy mal y es nuestra responsabilidad trabajar para cambiar el destino de nuestra patria", señaló el senador.

Utilizando un traductor automático, Esteban Bullrich expresó: "No somos el partido perfecto ni la coalición perfecta, y no somos personas perfectas, pero tenemos una misión que sí es perfecta: darle a este país un futuro de paz y progreso".

"Ya son demasiados años de peleas, grieta y odio. Comprobamos que podemos sobrevivir los unos sin los otros, pero está claro que el país no gana nada ni progresa un metro si no trabajamos el uno con el otro. La división solamente destruye y el resultado está acá enfrente nuestro y es inaceptable", advirtió.

En ese sentido, el senador bonaerense de Juntos por el Cambio convocó a los argentinos "a que hagamos un voto por la paz, la armonía y la tolerancia, porque no hay país posible si no estamos todos incluidos en él".

"Dios todavía no terminó con nosotros y créanme que sé de lo que les hablo. Tenemos mucho por hacer, por vivir y por construir", concluyó.