Cierra la votación pero aún hay mucha gente esperando para emitir su sufragio

Tal cual había adelantado MDZ al inicio de la elección, hubo muchísimas demoras y las escuelas fueron "copadas" por autoridades de mesa y fiscales generales pertenecientes a los oficialismos de turno. Donde el kirchnerismo es gobierno, los establecimientos fueron ordenados por sus referentes y en las pocas que Juntos administra, lo hicieron los allegados a las fuerzas opositoras.

Largas colas se pudieron ver en todos los establecimientos habilitados para la votación, un 30% más que en ocasiones anteriores, aunque con particularidades según fuera la mesa. Se pudieron ver largas filas de personas esperando mientras que, al lado, en ese mismo lugar, la otra aula estaba totalmente vacía, esperando para que la gente fuera a votar.

Hubo más de un 20% de instituciones que recién regularizaron el sistema pasado el mediodía, y es en estas escuelas donde más gente está esperando para votar. No hay aún números para darle a las personas que se acercaron pero no ingresaron, y muchos desisten, al ver el tumulto, de quedarse para sufragar.

Si bien hubo hechos violentos, estos fueron mínimos y se debió, en la mayoría de los casos, a la presunción del votante que podrían estar haciendo algo para que no vote. Desde la espera hasta un error con el documento, estas cuestiones podían provocar una gresca que rápidamente la policía desmantelaba. A diferencia de otras oportunidades, no hubo tanta presencia de fuerzas federales en los comicios de la Provincia de Buenos Aires. Quizás Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, no confiaba en la Gendarmería, que conduce Sabina Frederic.

Hasta el momento, el promedio oscila entre el 62% y el 65% del padrón electoral. En mesas de 350 personas, el promedio llegará, según un relevamiento realizado por MDZ, a 270 cuando ingrese el último ciudadano a emitir su voto, que será muy cerca de las 19 horas.

Como se preveía, la tensión se vio mucho más en las localidades donde había competencia interna, ya sea en el Frente de Todos o en Juntos. Estos últimos permitieron, además, que Diego Santilli sea representado por más de una variante en muchas localidades, mientras que el radicalismo obligó a cerrar filas con un solo candidato por localidad.

Entonces, según sea el grado de oposición elegida, el intendente salía en auxilio del "mal menor", como se vio en General San Martín, Ituzaingó o Moreno, donde Juntos tenía tres listas. Lo mismo pasa en Vicente López y Lanús, lugares donde la disputa política del Frente de Todos dividía aguas entre el camporismo y los referentes cercanos a Santiago Cafiero.